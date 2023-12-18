Космический телескоп НАСА "Джеймс Уэбб" сделал снимок Урана и его спутников. На фото заметны слабые пылевые кольца планеты, которые раньше снимали только дважды корабль "Вояджер-2" и обсерватория Кека.

Фото сделано ближней инфракрасной камерой. На северном полюсе планеты заметна густая дымка - полярная шапка, уникальная для Урана. В 2028 году, по мере приближения северного летнего солнцестояния, эта шапка может стать ещё ярче и быть обращенной прямо на Землю, благодаря чему у астрономов появится отличная возможность изучить северный полюс и внимательно рассмотреть кольца Урана с других ракурсов.

Вблизи границы полярной дымки видно яркое пятно и несколько более тусклых протяженных пятен. Такие облака типичны для Урана и связаны с проходящими на планете штормами.

Ранее индийский луноход передал первые данные с Луны.

Также сообщалось, что астрономы нашли псевдолуну, которая сопровождает Землю более двух тысяч лет.