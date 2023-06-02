Астрономы обнаружили квазилуну, которая сопровождает планету Земля на протяжении более двух тысяч лет. Квазилуной является астероид, которому присвоили название 2023 FW13.

Об этом сообщает портал "Хайтек".

Квазиспутник Земли вращается вокруг Солнца примерно в то же время, что и наша планета. Он незначительно подвержен влиянию гравитационного притяжения Земли и находится от нее приблизительно в 14 млн км.

Диаметр квазилуны существенно уступает диаметру Луны и составляет лишь 15 метров в сравнении с 3474 км спутника. Кроме того, 2023 FW13 находится дальше от Земли: Луна располагается в 365 тысяч км от нашей голубой планеты. Ученые считают 2023 FW13 самым длинным квазиспутником Земли, известным науке.

Астероид впервые заметили в марте 2023 года из гавайской обсерватории Pan-STARR. Затем существование 2023 FW13 подтвердили с помощью телескопа "Канада - Франция - Гавайи" и двух обсерваторий в Аризоне.

С 1 апреля квазилуна числится в перечне Центра малых планет Международного астрономического союза, который фиксирует все космические объекты, находящиеся в Солнечной системе.

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