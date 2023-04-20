Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) рассчитывает осуществить высадку двух астронавтов на Луну в конце 2025 или в 2026 году в рамках миссии Artemis 3 ("Артемида-3").

Об этом сообщил глава американского космического ведомства Билл Нельсон.

"Мы ожидаем, что Artemis 3 будет запущена через год (после Artemis 2 - Ред.), это может произойти в конце 2025 года, может состояться в 2026 году", - сказал Нельсон в ходе слушаний подкомитета Палаты представителей США по вопросам ассигнования бюджетных средств на 2024 финансовый год.

"Тогда мы отправим экипаж на окололунную орбиту, они состыкуются с посадочным аппаратом SpaceX, и двое членов экипажа из четырёх сойдут на поверхность и проведут на ней шестидневную миссию", - добавил руководитель агентства.

Ранее НАСА сообщало о планах провести миссию Artemis 3 в 2025 году.

В ноябре НАСА запустило сверхтяжелую ракету-носитель Space Launch System с кораблем Orion в рамках первого этапа лунной программы Artemis.

Миссия Artemis должна отправить на Луну первую женщину.