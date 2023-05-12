Астрономы из Великобритании зафиксировали самый крупный космический взрыв в истории. Он произошел из-за поглощения сверхмассивной черной дырой огромного облака газа.

Об этом пишет The Gurdian.

"По нашим оценкам, это огненный шар в 100 раз больше размера Солнечной системы с яркостью примерно в два триллиона раз больше нее", - заявил астроном из Саутгемптонского университета Филип Уайзман, который руководил наблюдениями.

За три года в результате взрыва высвободилось в 100 раз больше энергии, чем выделяет Солнце за 10 миллиардов лет.

Расстояние от эпицентра взрыва до земли - 8 миллиардов световых лет.

Взрыв был впервые обнаружен в 2020 году с помощью Zwicky Transient Facility в Калифорнии. Поначалу он ничем не выделялся, но когда последующие наблюдения позволили вычислить расстояние до него, астрономы поняли, что они зафиксировали невероятно редкое явление.

Ранее сообщалось, что астрономы открыли новый астероид, который имеет максимальный риск столкновения с Землей в июле текущего года.

Также мы писали, что астрономы открыли новую планету в системе созвездия Водолея.