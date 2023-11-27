Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын получил фотографии столицы Южной Кореи Сеула и других городов, где расположены военные базы США.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственные СМИ КНДР.

Как сказано в статье, глава КНДР "ознакомился с фотографиями основных целевых регионов", сделанными новым шпионским спутником. Фотографии были сняты во время пролёта над полуостровом в пятницу утром.

На одной из фотографий был идентифицирован американский авианосец "Карл Винсон", что во вторник прибыл в порт южнокорейского города Пусан. Ким Чен Ын также ознакомился со снимками американских военно-морских баз Перл-Харбор и Хикэм, сделанными спутником во время его полета над Гавайями.

Ранее СМИ писали, что КНДР взамен на поставки своего оружия Кремлю может получить технологии производства ракет и спутников. По словам газет, выбранное место прошедшей встречи Путина и Ким Чен Ына - космодром "Восточный" - "дало не слишком тонкий намёк на то, что может произойти дальше". Российские технологии позволят Пхеньяну существенно улучшить свои вооружения.

Мы также сообщали, что Китай готовится запустить беспилотник-шпион, способный летать в три раза быстрее звука.