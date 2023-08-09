Потенциально опасный астероид 6037 (1988 EG), диаметр которого составляет до 960 метров, 23 августа пролетит на расстоянии примерно в шесть миллионов километров от Земли.

Об этом сообщает Центр изучения околоземных объектов НАСА.

По данным специалистов, максимальное сближение небесного тела с нашей планетой произойдет 23 августа в 08:18 UTC (в 11:18 по Киеву). Минимальное расстояние между астероидом и Землей составит 0,04 астрономической единицы (а.е., среднее расстояние от Земли до Солнца) или почти 6,1 миллиона километров.

Диаметр 6037 (1988 EG) оценивается в 430-960 метров. Объект движется со скоростью 14,25 километра в секунду.

Потенциально опасными считаются объекты, которые пересекают орбиту Земли на расстоянии до 0,05 а.е.

Астероид 6037 (1988 EG) астрономы обнаружили еще в марте 1988 года. Это небесное тело относится к группе Аполлона. Точный размер астероида неизвестен, а оценки ученых основаны на математических расчетах.

В следующий раз этот астероид приблизится к Земле 28 февраля 2041 года. Тогда расстояние между ним и планетой составит примерно 3,65 миллиона километров.

Ранее мы сообщали, что 25 марта между орбитами Земли и Луны впервые за десять лет пролетел огромный астероид, способный уничтожить город.

А незадолго до этого, в феврале, над Ла-Маншем взорвался астероид, который вошел в атмосферу Земли.