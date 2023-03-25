В субботу вечером, 25 марта, между орбитами Земли и Луны впервые за десять лет пролетит огромный астероид, способный уничтожить город.

Об этом сообщает пресс-служба Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в своем Twitter.

Астероид 2023 DZ2 диаметром от 40 до 90 метров пронесется на расстоянии примерно 175 тысяч километров от Земли, а незадолго до этого минует Луну.

Как отмечают астрономы, такие большие астероиды редко приближаются к нашей планете настолько близко. Подобные события случаются примерно раз в десятилетие.

Пролет астероида даст ученым возможность изучить его, в том числе для того, чтобы подготовиться к возможному столкновению похожего объекта с Землей.

При этом риск удара астероида 2023 DZ2 по Земле оценивается как нулевой.

"Риск того, что этот "убийца городов" ударит по Земле, нулевой, но его приближение даст нам великолепную возможность для наблюдений", - пояснил глава департамента планетарной обороны Европейского космического агентства Ричард Моиссл.

Ранее мы писали, что в феврале над Ла-Маншем взорвался астероид, который создал эффект "огненного шара". По данным ученных, размер астероида был около одного метра. Он вошел в атмосферу примерно в 4 км от побережья Франции.

Также "Страна" рассказывала, что астрономы открыли новый астероид, который имеет максимальный риск столкновения с Землей в июле 2023 года.