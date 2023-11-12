Астронавтки Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Жасмин Могбели и Лорал О’Хара потеряли сумку с инструментами во время первого выхода в открытый космос. Женщины проводили ремонт узлов, позволяющих солнечным батареям МКС непрерывно следить за Солнцем.

Об этом сообщается в блоге NASA.

Отмечается, что обе женщины впервые вышли в открытый космос. Они упустили ярко-белую сумку, а заметили ее уже по внешним камерам станции.

"Инструменты не понадобились до конца выхода в открытый космос. Центр управления полетами проанализировал траекторию сумки и определил, что риск повторного контакта со станцией низок, и что бортовой экипаж и космическая станция находятся в безопасности и никаких действий не требуется", - говорится в сообщении.

Жасмин Могбели и Лорал О’Хара во время первого выхода в открытый космос. Фото: NASA TV

Потерянное оборудование будет оставаться на орбите в течение нескольких месяцев, прежде чем приблизится к Земле и сгорит. Это случится примерно в марте 2024 года.

На прошлой неделе плывущую над горой Фудзи сумку заметил японский астронавт Сатоши Фурукава. Он сфотографировал ее и опубликовал снимок на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Отмечается, что это не первый случай потери объекта в космосе и даже не первая потеря сумки с инструментами. В 2008 году Хайдемари Стефанишин-Пайпер наблюдала, как ее сумка ускользнула во время попытки починить поврежденную деталь на МКС. Потеря инвентаря заставила диспетчеров миссии изменить планы оставшихся выходов в открытый космос.

Напомним, 27 августа астронавтка Жасмин Могбели была доставлена на МКС космическим кораблем Dragon Endurance от компании SpaceX в рамках совместной миссии с NASA под названием Crew-7.

А в мае SpaceX запустила частную космическую миссию на МКС с первой женщиной-астронавтом из Саудовской Аравии.