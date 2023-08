В воскресенье, 27 августа, космический корабль Dragon Endurance от компании SpaceX в рамках совместной миссии с NASA под названием Crew-7 успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС).

Об этом сообщает NASA на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter).

"Стыковка подтверждена для Crew-7! В 16:16 космический корабль Dragon с четырьмя космическими путешественниками на борту прибыл на МКС", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на борту корабля находятся женщина-астронавт NASA Жасмин Могбели, астронавт Европейского космического агентства (ESA) Андреас Могенсен, астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Сатоши Фурукава и российский космонавт Константин Борисов.

Docking confirmed for #Crew7! At 9:16am ET (1316 UTC), the Dragon crew spacecraft with four space travelers aboard arrived at the @Space_Station. pic.twitter.com/BbNX804voe