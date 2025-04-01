В Германии готовят пересмотр выплат Bürgergeld, которые получают украинские беженцы. Но это вряд ли приведет к их полной отмене.

Об этом пишет Bild.

Эксперты говорят, что новая реформа государственных пособий может оказаться пустой формальностью.

Согласно договоренностям между победившей на выборах партией Христианско-демократический союз (ХДС) и её возможным партнёром по коалиции Социал-демократической партией Германии (СДПГ), в случае отказа получателя пособий от предложенной работы теоретически возможно полное прекращение выплат. Однако, указывают эксперты, такая возможность у центров занятости была давно.

"Формально это уже было возможно в прошлом году, но на деле ни один из моих коллег не сталкивался с подобным случаем. Практически все попытки санкций обжалуют, и выплаты продолжаются", - рассказала изданию сотрудница центра занятости.

Bürgergeld - это базовое социальное обеспечение в Германии для ищущих работу. Его предоставляют работоспособным жителям Германии и иностранцам, не обеспечивающим самостоятельно минимальное финансовое благополучие себе и семье. Также пособие получают несовершеннолетние дети, живущие с получающими Bürgergeld родителями.

Напомним, согласно анализу Института исследований рынка труда и профессий, более половины из миллиона украинских беженцев в Германии думают о том, чтобы остаться там навсегда.