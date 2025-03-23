Украинские беженцы в Британии могут остаться без жилья и работы из-за неопределенной ситуации с продлением виз по схеме Ukraine Scheme.

Об этом пишет The Telegraph.

После окончания срока действия трёхлетних виз тысячи беженцев оказались в положении, когда они не могут доказать своё право оставаться в стране. Это создает барьеры для продления аренды, заключения новых договоров и даже приводит к значительным увеличениям арендной платы, пишет издание.

The Telegraph напоминает, что с февраля в Британии вступила в силу новая схема продления виз для украинских беженцев. Их можно продлить на 18 месяцев, но для этого нужно подавать заявление.

Рассмотрение заявлений занимает до 8 недель, и этом уже вызвало проблемы с арендой жилья, поскольку статус беженца неясен. По данным исследования Университета Бирмингема, 26% опрошенных указали на отказ в продлении аренды, а 24% не смогли заключить новые договоры.

Некоторые украинцы сталкивались с эксплуатацией со стороны арендодателей, которые использовали истечение виз как повод для увеличения стоимости аренды в несколько раз, требуя оплаты вперёд.

Выходом из ситуации эксперты видят автоматическое продление виз, но пока что решение по этому вопросу не принято.

Напомним, с января украинцы снова могут привозить своих детей в Великобританию. Теперь заявку на спонсорство своего ребенка по программе Homes for Ukraine может подать родитель или законный опекун, находящийся в Великобритании по любой из визовых схем, доступных для украинцев.