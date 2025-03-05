Кабинет министров выделил 150 миллионов гривен на поддержку и возвращение беженцев из-за границы.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале по итогам заседания правительства 4 марта представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Переданы бюджетные назначения, предусмотренные для Министерства экономики на 2025 год в общем фонде государственного бюджета по программе "Обеспечение выполнения задач и мероприятий по поддержке украинцев за границей и содействие их возвращению в Украину" в сумме 150 млн 28,7 тыс. гривен Министерству национального единства Украины в новую бюджетную программу", - написал Мельничук.

В феврале министр национального единства Алексей Чернышёв заверял, что находящиеся за границей военнообязанные украинцы смогут получить в специальных зарубежных центрах бронь от мобилизации с последующим трудоустройством на подконтрольных Киеву территориях. По его словам, сейчас в странах наибольшего скопления беженцев создаются так называемые Unity Hub – учреждения, что в будущем позволят привлекать граждан к рынку труда в Украине из-за рубежа.

Между тем в Германии из миллиона живущих там украинских беженцев более половины раздумают о том, чтобы остаться в принявшей их стране навсегда.