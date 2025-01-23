Премьер-министр Польши Дональд Туск поддержал ограничение социальных выплат украинским беженцам по программе "Семья 800+".

Об этом он заявил в соцсети X.

Туск заявил, что он выступает за идею своего однопартийца, кандидата в президенты Рафала Тшасковского по поводу детских выплат. Тот предложил давать их только тем украинским беженцам, которые официально работают и платят налоги в Польше.

"Предложение мэра Рафала Тшасковского выплачивать 800+ только тем мигрантам, в том числе украинцам, которые реально живут, работают и платят налоги в нашей стране, срочно рассмотрит правительство. Я за это", - написал Туск.

Сегодня все родители, включая украинских беженцев, получают ежемесячную помощь в размере 800 злотых (190 евро) на каждого ребенка в возрасте до 18 лет.

Вчера глава фракции "Право и справедливость" Мариуш Блащак в польском парламенте сообщил, что его партия подала в Сейм поправки к закону об ограничении денежной помощи "Семья 800+".

Ранее мы писали, что поляки возмущены украинцами, которые "ездят на лучших автомобилях и проводят выходные в пятизвездочных отелях".