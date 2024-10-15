Поляки возмущены молодыми украинцами, которые в чужой стране ведут роскошный образ жизни, пока дома идет война.

Такое заявление сделал в интервью порталу Interia польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.

"Дело в том, что наше общество очень возмущено видом молодых людей из Украины, которые ездят на лучших автомобилях и проводят выходные в пятизвездочных отелях. И это несправедливо по отношению к полякам, которые вносят свой вклад в здравоохранение, льготы, образование, поставки оружия и другую помощь", - сказал чиновник.

Он также снова поднял тему Волынской резни и обвинил Украину в том, что за два года она не сделала "ни одного хорошего жеста" в этом направлении, а сейчас Киев, по его мнению, недостаточно ценит помощь Варшавы.

"Если бы мы, Польша, не пожертвовали все эти танки, самолеты и другое вооружение, сегодня некому было бы помогать", - заявил Косиняк-Камыш.

На днях живущая в Польше украинка заявила, что каждый украинец хотя бы раз раз слышал от поляков в свой адрес фразу: "Wypierdalaj na Ukraine" (в переводе "пи@дуй в Украину").

А буквально за день до появления ее рассказа в соцсетях появилось видео избиения украинского таксиста в Польше. В ролике его тоже оскорбляли поляки.