Беженцы будут возвращаться в Украину, если смогут на родине получать 70% от той зарплаты, которую они имеют за границей.

Об этом заявил старший научный сотрудник Института демографии Алексей Позняк в интервью "РБК-Украина".

"Еще до полномасштабного вторжения и даже еще до начала гибридной войны эксперты оценивали: при условии, если зарплата на родине будет примерно 70% от уровня зарплаты в стране-реципиенте, то это серьезный стимул для возвращения беженцев. Эта разница в 30% компенсируется тем, что человек находится в правовом поле своего государства. Компенсируется тем, что здесь все вокруг родное", - сказал Позняк.

По данным СМИ, украинцы в Польше зарабатывают 700-1300 евро в месяц. В Германии - 1500 - 1900 евро в месяц.

При этом средняя зарплата в Киеве, по сайтам вакансий, составляет на декабрь уходящего года 25 500 гривен (менее 600 евро). По Украине этот показатель существенно ниже. То есть пока зарплатная разница в целом далека от планки "70% от европейской".

И это если не считать дополнительных соцвыплат, которые во многих странах ЕС положены даже работающим (например, выплаты на детей).

Напомним, в Украине для возвращения беженцев учредили Министерство национального единства. Там уже заявили, что планируют возвращать в первую очередь мужчин из Европы, которых будут завлекать работой в оборонном комплексе с обещанием бронирования от мобилизации. При этом бывают случаи, когда мобилизуют и с бронью.

Ранее СМИ писали, что новое Минединства призывает Европу к прекращению помощи украинцам в ЕС и выступает за лишение военнообязанных консульских услуг.

Подробнее о создании Министерства нацединства и при чем здесь выборы, мы писали в отдельном материале.