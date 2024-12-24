Призывных мужчин хотят заманивать в Украину из-за границы еще до окончания войны - обещая трудоустройство с бронированием.

Это следует из заявлений министра национального единства Алексея Чернышова на заседании комитета Верховной Рады по правам человека.

При этом он признает, что украинских мужчин пугает в первую очередь мобилизация. Но, по его мнению, если им пообещать бронь, половина украинцев может вернуться еще до окончания войны.

"Не война сегодня является тем фактором, который останавливает мужчин возвращаться. Безусловно, они запуганы вопросом возможной мобилизации. Плохо это или хорошо, этому нам давать оценку позже, это так - как оно есть", - сказал Чернышов.

Для реализации этой программы за границей хотят создавать "Хабы единства", где мужчинам будут предоставлять услуги по трудоустройству в Украине и решению вопросов с мобилизацией и военно-учетными документами.

Отметим, что, вернувшись в Украину, мужчины потеряют право на выезд за границу. А правила бронирования могут затем изменить и брони лишить. Как это сейчас и происходит при инициированных властями проверках обоснованности бронирования.

При этом бывают случаи, когда мобилизовывают и с бронью.

Ранее СМИ писали, что новое Минединства призывает Европу к прекращению помощи украинцам в ЕС и выступает за лишение военнообязанных консульских услуг.