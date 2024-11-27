Для работников коммунальных предприятий критической инфраструктуры Сумской области отменили бронирование от мобилизации.

Об этом заявил мэр Конотопа Артём Семенихин.

По его словам, такое решение принял начальник Сумской областной военной администрации.

Ранее в Минэкономики опровергли, что мужчины, трудоустроенные после 18 мая потеряют бронь.

Ведомство заверило, что дата трудоустройства человека не является критерием для возможности оформить ему бронь от мобилизации. А дата 18 мая 2024 года всплыла просто потому, что по состоянию на нее фиксируют количество работников на предприятии для бронирования.

Как мы также сообщали, критически важные производства Украины заявили о проблемах с бронированием военнообязанных.

"Проблема приобретает системный характер. По сути, решение о повторном подтверждении статуса критически важного предприятия просто "зависает" в соответствующих органах", – было сказано Европейской бизнес-ассоциацией .

При утвержается, что по состоянию на середину 2024 года сотрудники, служащие в рядах ВСУ, есть у 86% опрошенных членских компаний Ассоциации.