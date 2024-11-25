Значительная часть украинцев потеряет право на бронь от мобилизации из-за новых правил Кабинета министров.

Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа" Богдан Кицак в эфире телеканала "Киев 24".

Он считает, что многие сотрудники не пройдут по новому критерию, что человек должен быть трудоустроен на предприятие до 18 мая 2024 года. Если человек был оформлен на работу позже, то максимум 28 февраля бронь он потеряет.

Ранее бронь имели около 1,5 млн человек.

Напомним, что Кабинет министров ограничил действие некоторых отсрочек от мобилизации. Так, все отсрочки, ранее выданные Министерством экономики и оформленные военнообязанными через портал государственных услуг "Дия", утратят силу 28 февраля 2025 года.

Новые правила бронирования мы анализировали в отдельном материале.

Война в Украине идет 1006-й день. Следим за последними новостями и ключевыми событиями 25 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.