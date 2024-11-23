Мобилизационный резерв Украины составляет 3,7 млн человек.

Об этом сообщает The Financial Times.

Согласно исследованию издания, основанному на данных комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития, количество граждан Украины мужского пола в возрасте от 25 до 60 лет составляет 11,1 млн.

Из них:

1,2 млн уже мобилизованы или ушли на фронт добровольцами;

2,9 млн проживают на оккупированных территориях;

1,3 млн выехали за границу;

600 тысяч имеют бронь (впрочем, откуда эта цифра, неясно, поскольку ранее сообщалось, что в Украине забронированы от одного до полутора миллионов человек. Но сколько их осталось после недавнего аудита Кабмина, пока неизвестно. СМИ писали о десятках тысяч потерявших бронь, но официально это не подтверждалось);

1,5 млн непригодны к военной службе.

Остальные 3,7 млн составляют мужчины, которых можно мобилизовать. При этом 900 тысяч из них не зарегистрированы ни в каких реестрах.

Недавно в Раде заявили о снижении темпов мобилизации осенью.

В Харькове и области власти намерены усилить мобилизацию. При этом местные жители рассказывают, что в Харькове и без того уже не работают многие компании, а на крупных предприятиях, в том числе коммунальных, образовалась нехватка кадров из-за мобилизации.