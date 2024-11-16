После аудита критических предприятий десятки тысяч военнообязанных потеряли бронь от армии. Статус критически важных утратило каждое десятое предприятие.

Об этом сообщает NV со ссылкой на результаты правительственной проверки.

Также статус "критически важных" теперь будут определять, в том числе сотрудники ТЦК, которых введут в комиссии, решающие этот вопрос.

В частности, военкомы будут включены в комиссии при областных администрациях, которые выдают бронь малому и среднему бизнесу.

Число забронированных сейчас достигает примерно миллиона человек.

Напомним, вчера Кабмин сообщил, что бронирование работников вернется с 1 декабря и будет осуществляться только через "Дию". Также будут изменены критерии критичности.

Уже имеющие бронь предприятия должны подтвердить соответствие новым условиям, чтобы переоформить бронированных, до 28 февраля.

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