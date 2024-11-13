Власти отказались от идеи экономического бронирования из-за негативной реакции общества.

Об этом в эфире телеканала "Новини.LIVE" заявил народный депутат из "Слуги народа" Богдан Кицак.

"Этот инструмент вызывает огромный негатив в украинском обществе, поэтому чтобы не создавать дополнительное напряжение, потому что есть очень много других тем, которые вызывают социальные недовольство - бусификация, отношение к ТЦК - было принято решение не вводить, поэтому эта тема и исчезла из информационного пространства", - заявил Кицак.

Он добавил, что Украине на следующий год для его нормального прохождения нужно 39 миллиардов долларов, однако эту сумму дадут разные иностранные организации и институции.

Буквально в начале октября со ссылкой на заместителя министра экономики Виталия Кондратова народный депутат от фракции "Голоса" Ярослав Железняк сообщил, что экономическое бронирование от военной службы точно будет внедрено, решение об этом уже принято. Правда, другой нардеп, Александр Федиенко из "Слуги народа", выступил с опровержением этой информации.

Напомним, в Верховную Раду уже не раз подавали законопроекты об экономическом бронировании.