Министерство экономики отрицает, что трудоустроенные после 18 мая 2024 года работники потеряют бронь, о чем заявил народный депутат от "Слуги народа" Богдан Кицак.

В комментарии изданию "Лига" ведомство заверило, что дата трудоустройства человека не является критерием для возможности оформить ему бронь от мобилизации. А дата 18 мая 2024 года всплыла просто потому, что по состоянию на нее фиксируют количество работников на предприятии для бронирования.

Например, если на предприятии на 18 мая работали 100 военнообязанных, а из них были забронированы 50 человек и с 18 мая по 1 декабря в ВСУ призвали 20 военнообязанных из числа не имеющих брони, то несмотря на уменьшение численности военнообязанных до 80 человек бронированию подлежат 50 человек (50% от 100, а не от 80).

Напомним, сегодня Кицак говорил, что многие сотрудники при оформлении брони не пройдут по новому критерию, согласно которому человек должен быть трудоустроен на предприятие до 18 мая 2024 года. Если же работника взяли в штат позже, то максимум 28 февраля бронь он потеряет.

Ранее в отдельном материале мы разбирались, как в Украине изменят правила бронирования с 1 декабря и что это значит.