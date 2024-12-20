Сегодня, 20 декабря, Верховная Рада приняла в целом законопроект о компенсациях, по которому получить их смогут те, кто в течение последних двух лет проживает в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Для этого нужно будет отказаться от права собственности на такое имущество в пользу государства, чтобы оно выставило требование к РФ по возмещению убытков.

Можно получить деньги как за разрушенное, так и уцелевшее имущество.

Напомним, 9 декабря президент Владимир Зеленский подписал закон о том, что переселенцы получат приоритетное право на выплату компенсации за уничтоженное имущество по программе "єВідновлення".

Ранее в "Слуге народа" сообщили о провале государственной политики в вопросе помощи переселенцам. По словам Елены Шуляк, выплаты для переселенцев копеечные.

Война в Украине идет 1031-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 20 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.

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