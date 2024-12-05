Миллионы украинских переселенцев хотят расселить в государственных и коммунальных объектах по Украине, в которых никто не проживает.

Об этом заявила глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк в эфире телемарафона.

А по согласию хозяев - и в частной недвижимости.

Для этого Верховная Рада приняла законопроект №11281, подразумевающий создание базы таких объектов, которые нанесут на карту с фотографиями.

"Будет проводиться всеукраинская инвентаризация всего недвижимого имущества, которое принадлежит и к государственной форме собственности, и к коммунальной форме собственности, и - по согласию владельцев - к частной форме собственности. Для того чтобы понять, в каких жилых сооружениях - домах, гостиницах, общежитиях может быть дополнительное размещение для наших внутриперемещенных лиц", - говорит Шуляк.

Переселенцы сами смогут выбирать, где бы они хотели жить, выбрав подходящий объект на интерактивной карте.

В случае необходимости объекты в плохом состоянии планируют ремонтировать за счет международных доноров и городов-побратимов.

По официальным данным, в Украине почти 5 миллионов ВПЛ. А по факту может быть еще больше.

Напомним, омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что все больше переселенцев возвращаются к себе домой на оккупированные или прифронтовые территории "из-за социально-экономических трудностей на новом месте".

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