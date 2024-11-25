Заместитель главы Офиса президента Ирина Верещук отрицает, что тысячи переселенцев возвращаются к себе домой на оккупированные территории, о чем в последнее время все чаще говорят разные украинские чиновники и политики.

Об этом она написала в своем телеграм-канале.

Верещук заявила, что подтвержденной статистики по этому вопросу "нет и не может быть". Она назвала подобные заявления "хайпом ради громких заголовков" и поддержкой "вражеских нарративов".

При этом она согласилась с заявлениями о том, что государство делает недостаточно для поддержки переселенцев, но отметила, что на большее нет ресурсов и это "не причина" ехать в оккупацию.

"Все, что государство обещает по закону, оно делает. Возможно, этого недостаточно, но у нас идет война и ресурсы государства ограничены. Впрочем, это не причина ехать во вражескую оккупацию. Никогда не поверю, что тысячи украинцев едут в российскую оккупацию из-за отсутствия 2-3 тысяч гривен в месяц государственной помощи. Да, государство не может подарить всем переселенцам по квартире. Но временное жилье есть. Да, мы не можем каждому переселенцу дать такую ​​же работу за такие же деньги, как было. Потому что мы на войне. Но для тех, кто хочет работать, работа есть", - заявила замглавы Офиса президента.

В октябре омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщал, что все больше переселенцев возвращаются к себе домой на оккупированные или прифронтовые территории.

Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк связала это с тем, что государственная политика в вопросе поддержки переселенцев полностью провалена.

А вчера нардеп Максим Ткаченко заявил, что в оккупацию уехали 150 тысяч украинцев. Правда, он уже отказался от своих слов.

"Это было необоснованное и эмоциональное предположение", - сказал депутат. Он уточнил, что отдельные случаи поездок на оккупированные территории действительно есть, но речь не идет о десятках тысяч.

"Я высказался некорректно, поэтому хочу опровергнуть свои слова", - добавил он.