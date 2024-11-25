"Это хайп". Верещук опровергла, что переселенцы массово возвращаются домой на оккупированные территории
Заместитель главы Офиса президента Ирина Верещук отрицает, что тысячи переселенцев возвращаются к себе домой на оккупированные территории, о чем в последнее время все чаще говорят разные украинские чиновники и политики.
Об этом она написала в своем телеграм-канале.
Верещук заявила, что подтвержденной статистики по этому вопросу "нет и не может быть". Она назвала подобные заявления "хайпом ради громких заголовков" и поддержкой "вражеских нарративов".
При этом она согласилась с заявлениями о том, что государство делает недостаточно для поддержки переселенцев, но отметила, что на большее нет ресурсов и это "не причина" ехать в оккупацию.
"Все, что государство обещает по закону, оно делает. Возможно, этого недостаточно, но у нас идет война и ресурсы государства ограничены. Впрочем, это не причина ехать во вражескую оккупацию. Никогда не поверю, что тысячи украинцев едут в российскую оккупацию из-за отсутствия 2-3 тысяч гривен в месяц государственной помощи. Да, государство не может подарить всем переселенцам по квартире. Но временное жилье есть. Да, мы не можем каждому переселенцу дать такую же работу за такие же деньги, как было. Потому что мы на войне. Но для тех, кто хочет работать, работа есть", - заявила замглавы Офиса президента.
В октябре омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщал, что все больше переселенцев возвращаются к себе домой на оккупированные или прифронтовые территории.
Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк связала это с тем, что государственная политика в вопросе поддержки переселенцев полностью провалена.
А вчера нардеп Максим Ткаченко заявил, что в оккупацию уехали 150 тысяч украинцев. Правда, он уже отказался от своих слов.
"Это было необоснованное и эмоциональное предположение", - сказал депутат. Он уточнил, что отдельные случаи поездок на оккупированные территории действительно есть, но речь не идет о десятках тысяч.
"Я высказался некорректно, поэтому хочу опровергнуть свои слова", - добавил он.