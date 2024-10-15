Каждый пятый украинский деятель культуры, выезжающий за границу по разрешению Министерства культуры и стратегических коммуникаций, обратно уже не возвращается.

Такую статистику привел министр культуры Николай Точицкий во время дискуссии "Украинская культура как один из главных инструментов нашей победы".

При этом чиновник настаивает на своей идее, что для артистов выезд за границу нужно упростить.

"За последние годы должна была быть создана база, согласно которой деятели культуры могли бы выезжать за границу. Но ее нет. Мне ежедневно приходится рассматривать по 100 заявлений на выезд, большинство этих имен я не знаю, приходится тратить время на поиск информации. Также должен заметить, что из пяти выехавших один не возвращается", – сказал министр.

Ранее мы писали, что 34-летний актер студии "Квартал 95" Руслан Ханумак уехал из Украины неизвестным образом и поселился в США.

"Пусть я буду в глазах многих предателем, но мой сын будет расти с папочкой", - заявил он.

Также мы не раз сообщали о том, что из зарубежных поездок не возвращаются спортсмены и члены спортивных делегаций. Так, ровно год назад двое сотрудников команды ФК "Кривбасс" решили не возвращаться в Украину и скрылись в неизвестном направлении после выездного матча женской Лиги чемпионов, который проходил в Швеции. Это SMM-специалист Роман Лопатин и фотограф Роман Медведев.