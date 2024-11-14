Около 30 процентов мариупольцев, выехавших из города в начале войны, вернулись в город после его захвата россиянами.

Об этом сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко на заседании Ассоциации городов Украины.

По словам чиновника, аналогичная тенденция наблюдается и по другим общинам на оккупированных территориях.

"Прежде всего, это происходит из-за российской пропаганды и отсутствия собственного жилья. Людям негде жить и они не имеют возможности восстановить те условия, которые были у них до начала полномасштабного вторжения, поэтому они вынуждены возвращаться в оккупацию", – поясняет Бойченко.

Ранее стало известно, что 130 тысяч переселенцев вернулись в оккупацию или в зону боевых действий из-за дорогой аренды жилья.

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