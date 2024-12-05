В четверг, 5 декабря, в Украине идет 1016-й день войны с Россией.

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Последние новости

08:47 Украина не готовит мобилизацию 18-летних. Об этом заявил советник президента Владимира Зеленского Дмитрий Литвин, отвечая на комментарий в Х.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Украину принять "трудные, но необходимые решения" по мобилизации.

08:36 ВСУ оттеснили россиян из села Новый Комар у Великой Новосёлки, разблокировав дорогу на север от города.

Об этом свидетельствует карта военного паблика Deep State.

При этом бои по-прежнему идут в непосредственной близости от этой трассы.

Кроме того россияне продвинулись к югу от Великой Новосёлки, захватив, по данным украинских военных, село Благодатное. Оно было освобождено Украиной в ходе контурнаступления летом 2023 года.

07:36 Ракетная опасность в Киеве и северных областях. Был пуск в направлении Чернигова.

О типе ракет не сообщается.