В четверг, 5 декабря, в Украине идет 1016-й день войны с Россией.
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Последние новости
08:47 Украина не готовит мобилизацию 18-летних. Об этом заявил советник президента Владимира Зеленского Дмитрий Литвин, отвечая на комментарий в Х.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Украину принять "трудные, но необходимые решения" по мобилизации.
08:36 ВСУ оттеснили россиян из села Новый Комар у Великой Новосёлки, разблокировав дорогу на север от города.
Об этом свидетельствует карта военного паблика Deep State.
При этом бои по-прежнему идут в непосредственной близости от этой трассы.
Кроме того россияне продвинулись к югу от Великой Новосёлки, захватив, по данным украинских военных, село Благодатное. Оно было освобождено Украиной в ходе контурнаступления летом 2023 года.
07:36 Ракетная опасность в Киеве и северных областях. Был пуск в направлении Чернигова.
О типе ракет не сообщается.