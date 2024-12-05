Анализируем итоги 1016-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Российские войска вплотную подошли к Шевченко - селу в 3,5 километрах к югу от Покровска. Об этом свидетельствует карта военного паблика Deep State.

Украинские военные сообщают о важном значении Шевченко. Туда, по словам бойца с позывным "Мучной", наносится основной удар РФ. Он говорит, что сейчас россияне находятся возле турбазы на южных окраинах Шевченко.

"Этот населенный пункт для врага может стать основной базой для накопления своих сил и штурмовых действий в обход Покровска с юго-запада и запада. Рядом нет таких больших поселков, поэтому сейчас начнутся трудности для нашей логистики, если россияне закрепятся у Шевченко", - пишет "Мучной".

На Кураховском направлении россияне расширили зону контроля в районе Старых Тернов, пишет Deep State. Это важное село с точки зрения блокирования Курахово с запада и угрозы расположенной в западной части города промзоне.

При этом в "ДНР" сегодня заявили, что перерезали трассу Курахово - Запорожье. Но подтверждений этому в других источниках на данный момент нет.

ВСУ тем временем оттеснили россиян из села Новый Комар у Великой Новосёлки, разблокировав дорогу на север от города. При этом бои по-прежнему идут в непосредственной близости от этой трассы.

В то же время россияне продвинулись к югу от Великой Новосёлки, захватив, по данным украинских военных, село Благодатное. Оно было освобождено Украиной в ходе контурнаступления летом 2023 года.

В целом, судя по карте Deep State, российские войска вплотную подходят к южным окраинам Великой Новоселки.

Николаевский губернатор Ким сегодня подтвердил информацию о подготовке РФ к высадке на правый берег Днепра и к штурму Херсона.

"По поводу информации о штурме россиянами правого берега Днепра. Мы давно, еще 4 месяца назад владели этой информацией и готовились. Военные тоже все понимают. Будем реагировать в соответствии с ситуацией", - заявил Ким.

Однако он допустил, что это может быть отвлекающий маневр. Напомним, ранее херсонский губернатор заявил, что россияне уже собрали 300 лодок для переправы через Днепр.

Зачем Герасимов звонил в США?

Сегодня стало известно, что неделю назад глава Генштаба РФ Валерий Герасимов звонил американскому коллеге Чарльзу Брауну. Сперва об этом сообщили американские СМИ, затем подтвердило российское минобороны.

Разговор произошел 27 ноября. По версии New York Times, Герасимов и Браун "обсудили вопросы глобальной и региональной безопасности, включая ситуацию вокруг конфликта в Украине". Также обсуждался "Орешник", который Россия накануне запустила по Украине.

Газета отмечает, что разговор состоялся в период обострения напряженности - как и предыдущая беседа Герасимова с Милли осенью 2022 года, когда также были опасения о применении Россией ядерного оружия в Украине.

Телеканал ABC со ссылкой на источник из числа американских должностных лиц, в свою очередь, заявили, что Герасимов и Браун "обсудили, как избежать просчетов и эскалации между странами применительно к Украине".

Минобороны России, комментируя разговор, сообщило, что Герасимов уведомил Вашингтон о ракетных учениях в восточной части Средиземного моря с целью "предотвращения возможных инцидентов" с коряблями НАТО. Других подробностей ведомство не привело.

В то же время вряд ли техническое уведомление об учениях потребовало бы созвона между начальниками генеральных штабов США и РФ. Для этого есть и другие давно наработанные механизмы.

То есть, разговор действительно скорее всего касался нарастающей эскалации войны - в связи с американским разрешением быть по РФ "дальнобоем", решением России ужесточить ядерную доктрину - и затем ударом российским "Орешником" по Днепру.

Отметим, что последний удар по российской территории ракетами ATACMS произошёл 25 ноября. А звонок Герасимова в Пентагон состоялся через день - 27 ноября. С тех пор новых ударов американскими дальнобойными ракетами по России пока что не было. Как и анонсированного Путиным удара "Орешником" по Киеву.

Будут ли переговоры?

Глава Офиса президента Ермак вчера в США встретился с командой Трампа. Wall Street Journal рассказал некоторые детали этой встречи.

Помимо будущего спецпредставителя по Украине Кита Келлога и советника по нацбезопасности Майка Уолтца, на встречу с Ермаком пришел вице-президент Джей Ди Вэнс. При этом все трое не проявили особого интереса к идее вступления Украины в НАТО.

В то же время, по данным издания, Келлог поддержал нынешние поставки оружия администрации Байдена, говоря, что это поможет Трампу в дальнейшем вести переговоры.

По сведениям WSJ, Украина вскоре "планирует заявить о своей готовности к миру". Цель Ермака в США, пишет газета со ссылкой на источники - представить Украину как "конструктивного партнёра в деле достижения мира, а не препятствие для него". А также наладить отношения с помощниками избранного президента.

При этом издание напоминает, что помощники Трампа обсуждают планы, по которым за Россией по итогам войны останется примерно 20% территории Украины, не принимая ее при этом в Альянс. Говорилось ли это на встрече с Ермаком, не уточняется.

Также украинские собеседники WSJ говорят, что главная цель Киева на переговорах - получить гарантии безопасности, чтобы предотвратить повторение войны.

"Это должен быть устойчивый мир. Нестабильный, временный мир не отвечает интересам ни США, ни Украины", - заявил представитель украинской власти.

После этой встречи Ермак послал сигнал, который также можно истолковать как подготовку к завершению войны. Он заявил, что Украина будет готова провести выборы "незамедлительно" после заключения мира. "Зеленский сказал, что сразу после мира мы будем готовы незамедлительно начать правильные демократические выборы в нашей стране", - сказал глава ОП в интервью The Telegraph.

Планирует ли в этих выборах участвовать президент, он не уточнил. Но прозвучало заявление как намек на подготовку к выборам (и соответственно, концу войны).

Однако одновременно прозвучали от Киева и противоположные заявления. Вопреки тому, что недавно заявил Зеленский - о готовности остановить войну по линии фронта, если Украину примут в НАТО - министр иностранных дел Сибига озвучил совсем другие тезисы.

"Никаких компромиссов по нашей территориальной целостности, суверенитету или будущей безопасности не будет. Нам необходимо устранить серые зоны, поскольку Россия превращает их в зоны влияния. Вместо этого нам нужна геополитическая определенность по Украине как части евроатлантического сообщества", - сказал глава МИД на Мальте, где проходит саммит ОБСЕ.

По его словам, мирный план Киева в конечном итоге заключается в том, чтобы "Россия ушла из Украины и оставила нас в покое". Также Сибига заявил, что не будет компромиссов и по поводу "будущей безопасности", намекая, видимо, на требование Украины принять ее в НАТО по итогам войны.

В общем, пока позиция украинской власти выглядит по-прежнему - на какие-либо существенные компромиссы не соглашаться и продвигать тему вступления Украины в НАТО, пытаясь убедить в необходимости этого Трампа. Но это же будет означать и фактический срыв возможных переговоров по прекращению войны, так как требования России по нейтралитету Украины остаются неизменными.

В Москве сегодня еще раз об этом заявили. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью телеканалу CNN сказал о готовности рассмотреть предложения Трампа по Украине, но при этом прежние условия РФ остаются в силе.

"Когда к нам придут с идеями, мы внимательно изучим их, но будьте уверены – не в ущерб базовым элементам нашей официальной позиции", - заявил Сергей Рябков.

Также Москва сегодня отвергла планы отдельных европейских стран отправить западных миротворцев в Украину.

"Фантазии об отправке иностранных войск в Украину лишь усугубляют положение, их инициаторы не слышат предупреждений Владимира Путина", - заявил министр иностранных дел РФ Лавров, намекая на то, что введение войск государств НАТО в Украину будет означать их столкновение с российской армией.

То есть, несмотря на оговорки, публичные позиции Украины и России расходятся настолько диаметрально, что непонятно, на какой основе тут возможен компромисс.

Однако есть все-таки один пункт, в котором позиции и Банковой, и Кремля совпадают, причем вплоть до конкретных формулировок.



"Нам не нужен Минск-3", - говорят и у Владимира Зеленского, и у Владимира Путина, подразумевая, что руководство стран не устраивает просто заморозка войны путем введения режима прекращения огня, как это произошло в 2015 году на Донбассе. И Киев, и Москва хотят завершения войны через "окончательное решение" тех вопросов, которые их интересуют, с полноценным юридическим оформлением для достижения "устойчивого мира", а не перемирия.



Об этом, в частности, говорили Путин и Сергей Лавров, об этом постоянно повторяют Зеленский, Андрей Ермак и другие представители украинской власти.



Проблема, однако, в том, что под "устойчивым миром" в Киеве и Москве понимают очень разные вещи.



Украина прежде всего понимает получение гарантий безопасности через вступление в НАТО. Зеленский недавно завил, что готов согласиться на завершение огня по линии фронта, сняв требование выхода на границы 1991 года, но в обмен на вступление в Альянс. Есть мнение, что такая постановка вопроса - лишь попытка Киева изначально сорвать любые договоренности с Россией, которая требует нейтрального статуса Украины. Тем не менее, это отражает логику украинских властей: итогом войны должна стать ситуация, которая гарантировала бы, что РФ не нападет на страну снова. И вступление в НАТО в Киеве видят самым прямым способом решения этого вопроса. Правда, сам Альянс пока не очень хочет открывать свои двери для Украины, но это отдельный вопрос, который мы уже подробно рассматривали.

Что касается России, то ее условия "устойчивого мира" изложил лично Путин еще в июне 2024 года. Они включают нейтральный статус Украины, передачу России всей территории четырех областей, об аннексии которых РФ завила в 2022 году, фиксацию нового кордона как международно-признанной границы РФ, снятие с России всех санкций, "демилитаризацию" и "денацификацию" Украины.



Западные СМИ периодически пишут со ссылкой на источники, что российские власти готовы рассматривать в качестве компромисса отказ от требования передачи всей территории четырех областей, чтоб завершить войну по линии фронта и при условии вывода украинских войск из Курской области. Правда, официально такую готовность Москва пока не подтверждала. При этом Кремль постоянно делал акцент на неизменности как минимум двух условий: нейтрального статуса Украины и заключения полноценного мирного соглашения (а не перемирия) с юридическим признанием Украиной, а значит, и миром, новых границ России. Киев же категорически против последнего пункта, заявляя, что если он и согласится на остановку войны по линии фронта, то только без официального признания российской юрисдикции над захваченными территориями.

Итак, желание "устойчивого мира" есть у обеих сторон, однако условия его достижения противоположны. Поэтому ситуация может разрешиться, теоретически, тремя способами.

1. Одна из сторон идет на уступки, снимая свои требования и соглашаясь с требованиями противника. Однако, это возможно лишь в случае, если ситуация на фронте или внутри государства для одной из сторон радикально ухудшится. Либо если к уступкам одну из сторон принудят внешние силы.

2. Стороны приходят к компромиссу, удовлетворяющему часть требований каждой из воюющих стран. Например, Россия соглашается со вступлением Украины в НАТО, а Украина признает новые границы по линии фронта и российскую юрисдикцию над захваченными территориями, после чего с РФ снимают санкции.

3. Стороны соглашаются завершить войну на основе изложенного в плане Кита Келлога "нулевого варианта", который ни одно из базовых требований ни одной из воюющих стран не удовлетворяет: прекращение огня по линии фронта, мораторий на вступление Украины в НАТО, отсутствие международного признания территориальных завоеваний России. То есть не "устойчивый мир", а перемирие по "корейскому сценарию", которое, впрочем, как показывает опыт Кореи, тоже может быть очень долгим.

Пока ни Киев, ни Москва не демонстрируют готовности отказаться от своих условий. Однако в случае с Украиной у Запада есть рычаги влияния, чтобы заставить украинские власти принять условия, которые они принимать изначально не хотели. С Россией все сложнее. У Запада осталось не так уж и много незадействованных способов давления на нее, которые можно использовать без угрозы прямой войны между НАТО и РФ. Рычаги есть у стран глобального Юга, но не очевидно, что они захотят их применять для давления на Кремль в ситуации с Украиной.



Поэтому ключевым вопросом с точки зрения дальнейшего хода событий будет исход переговоров между США и РФ: сумеют ли они о чем-то договориться. Также, естественно, прямое влияние окажет ситуация на поле боя: сможет ли одна из сторон ее стратегически переломить в свою пользу, чтобы побудить противника согласиться с требуемыми условиями завершения войны. Либо если к каждой из сторон придет понимание стратегического тупика, куда зашла война, что может побудить начать поиск компромиссов на основе общего желания достичь долгосрочного устойчивого мира.

Мобилизация 18-летних и женщин

Украинские власти сегодня ответили на предложение госсекретаря Блинкена снизить возраст мобилизации до 18 лет. Советник Зеленского Дмитрий Литвин написал в Х, что Украина не собиается этого делать.

Как мы уже писали во вчерашнем итоговом обзоре, такая позиция Банковой может быть вызвана перспективой завершения войны при Трампе и неизбежных в таком случае выборов. И отказ Зеленского призывать 18-летних может таким образом быть использован в предвыборной кампании (как могут полагать в Офисе президента).

В то же время, если мир сорвется, и придется воевать дальше, тогда власти, скорее всего, мобилизационный возраст снизят.

На фоне этой неопределенности украинские парни, которым скоро исполнится 18 лет, стоят перед "мрачной дилеммой" - уехать или остаться, опасаясь, что потом их из страны не выпустят или мобилизуют.

Опасения парней также растут на фоне требований США снизить мобилизационный возраст, пишет агентство Reuters. Оно приводит историю Романа Билецкого, который предпочел уехать в Словакию учиться управлению бизнесом. Родители поддержали его отъезд и не уверены, что их сын вернется, пока идет война.

Тем временем украинская власть явно рассматривает 18-летних как мобилизационный ресурс. Паспортные сервисы за границей массово отказывают 18-летним украинцам, не стоящим на военном учете, в выдаче паспортов, включая загранпаспорт, сообщает "Судебно-юридическая газета".

Это касается и парней, выехавших до вторжения РФ, которые на тот момент и не должны были вставать на учет в ТЦК по возрасту. Эту ситуацию обсудили на заседании парламентского комитета по вопросам молодежи и спорта с заместителем министра обороны Екатериной Черногоренко.

Планировалось, что парни с 17 лет смогут встать на учет онлайн, а с 16 лет данные будут заноситься в "Оберег" автоматически при оформлении паспорта. Но пока это так не работает.

На комитете сообщили, что паспортные сервисы официально объясняют отказы отсутствием "технической возможности" передать сведения о лице в "Обериг". По данным МВД, к оформлению были приняты документы только у 9 человек, у которых отсутствует запись в "Обереге".

Депутаты говорят, что это побуждает парней получать временные документы иностранных государств. Черногоренко заявила, что Минобороны "ожидает от Генерального штаба, что делать украинцам, выехавшим за границу и имеющим нарушение правил учета".

В то же вермя омбудсмен Лубинец поддержал то, что 18-летние парни за границей не могут получить паспорта без справки от ТЦК.

"Все граждане должны соблюдать закон Украины, независимо от того, где они находятся. Создавать другие подходы для тех, кто в Украине и для тех, кто за границей, — это не может существовать. Это будет дискриминационный подход. У нас принцип должен быть одинаковым для всех. Все равны в своих правах и обязанностях", - сказал Лубинец.

Тем временем, Верховная Рада сделала первый шаг" к мобилизации женщин, заявил нардеп Дмитрий Разумков.

По его словам, в принятом в первом чтении законопроекте 12076 есть норма, по которому женщины, прошедшие базовую военную подготовку, автоматически становятся на военный учет и может быть мобилизована, даже если она не медик. Разумков призывает убрать эту норму ко второму чтению.

Данный законопроект был принят 3 декабря. По нему женщины, отвечающие требованиям о состоянии здоровья и возрасте и изъявившие желание пройти базовую военную службу, будут засчитываться на военный учет призывников перед направлением на службу. После завершения базовой военной службы они будут становиться на военный учет как военнообязанные.

Также перед прохождением практических занятий мужчины обязательно, а женщины по желанию должны пройти медицинское освидетельствование.

Главное научно-экспертное управление Аппарата Верховной Рады заявило о нецелесообразности постановки женщин на учет призывников непосредственно перед началом базовой военной службы. Юристы заявляют, что это противоречит сущности военного учета, оцениваемого мобилизационным ресурсом страны.

Также подчеркивается, что военная служба для женщин даже во время военного положения остается добровольной, а изменения к учету могут повлиять на показатели мобилизационной способности.

Позже нардеп Макс Бужанский написал, что женщин, даже после постановки на воинский учет, мобилизовывать все равно не будут, поскольку в законе о мобилизации для женского пола она остается добровольной (кроме ряда специальностей вроде медиков).