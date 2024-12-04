Анализируем итоги 1015-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Армия РФ продвинулась на Кураховском и Покровском направлениях, свидетельствует карта Deep State.

В частности, в центре самого Курахово, взяв под контроль уже большую часть города.

Южнее у них существенное продвижение в направлении трассы на Курахово с запада в районе Сухих Ялов и Константинопольского. В районе Сухих Ялов россияне подошли на самое близкое за все время боев расстояние до трассы к западу от Курахово - до нее осталось менее пяти километров.

На Покровск россияне продвинулись с юго-востока по главной трассе. По словам бойца ВСУ с позывным "Мучной", россияне начали охватывать с флангов поселок Шевченко.

"Эта деревня для противника имеет стратегическое значение, они ее будут использовать в целях накопления для дальнейших, наступательных действий. Все остальные села не подходят для этой функции, поэтому за Шевченко будет серьезная борьба", - пишет "Мучной".

В Харьковской области отбитые накануне позиции на правом берегу реки Оскол, по карте DeepState, уже указаны под контролем ВСУ, то есть там украинским войскам удалось закрепиться.

При этом россияне снова прорвались в левобережную часть Купянска. Туда заехали три единицы российской техники, заявляет экс-советник ОП Алексей Арестович.

По его данным, это произошло днем "на глазах изумленных Сил Обороны" и "почти там же, где и в прошлый раз". В штурме принимали участие шесть единиц техники (то есть, половину подбили, а половина прорвалась).

Напомним, только в конце ноября сообщалось, что ВСУ завершили зачистку Купянска после предыдущего подобного прорыва россиян.

РФ готовится к наступлению на Херсон и планирует форсировать Днепр на лодках, заявил Financial Times глава Херсонской ОВА Прокудин. "Россия хочет начать здесь еще одно наступление", — сказал Прокудин. По его словам, россияне собрали "300 лодок для переправы через реку".

Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук рассказал, что россияне продолжают пытаться захватить острова на Днепре, чтобы приблизиться к западному берегу Херсона. Недавно они провели масштабную атаку на остров Казацкий, что недалеко от Новой Каховки.

Украинские чиновники подозревают, что нападение на Херсон является частью плана РФ по усилению давления на Киев до прихода Трампа.

При этом украинские военные в своих пабликах связывают усиление боев за острова с ухудшением погоды. Метеоусловия "осложняют патрулирование, своевременное обнаружение врага на подступах к островам и коммуникациям, оставшимся между правым и левым берегом". Поэтому "враг активно пытается продвинуться и накопиться для новых попыток штурмовых действий", пишет боец ВСУ Станислав Бунятов.

Какие перспективы у "плана Трампа"

Все потенциальные планы Трампа по Украине, о которых известно на данный момент, сводятся к формуле "Территориальные уступки без членства в НАТО". К такому выводу пришло агентство Reuters.

Один из бывших сотрудников администрации Трампа, который сейчас входит в команду республиканца, сообщил журналистам, что существуют три основные инициативы: предложение будущего спецпредставителя по Украине Кита Келлога, план избранного вице-президента Джей Ди Вэнса и советника Трампа Ричарда Гренелла.

Все они исключают членство Украины в НАТО (чего требует Владимир Зеленский) и отбрасывают идею возврата украинских территорий военным путем, останавливая боевые действия по линии фронта.

План Келлога, как мы уже писали, подразумевает заморозку войны по линии фронта и "принуждение" сторон к переговорам - путем регулирования поставок военной помощи Киеву и поэтапного снятия санкций с России. При этом вопрос вступления Ураины в Альянс откладывается на десять лет или какой-то другой столь же длительный срок.

План Вэнса включает демилитаризованную зону по текущей линии фронта, которая будет "тщательно укреплена", чтобы предотвратить дальнейшие вторжения России. Его предложение также исключает членство Украины в НАТО, напоминет Reuters.

Бывший глава Национальной разведки в первое президентство Трампа Ричард Гренелл в свою очередь предлагал создание "автономных зон" на востоке Украины и выступал против членства Украины в НАТО, говоря, что оно "не отвечает интересам Америки".

При этом сам Трамп еще не приступал к разработке окончательного плана по мирному урегулированию, сообщает агентство со ссылкой на советников избранного президента США. Главная рабочая группа по этому вопросу еще не собиралась. А члены команды республиканца обсуждают идеи по Украине между собой либо в частном порядке с Трампом.

"В конечном итоге, как заявили советники, мирное соглашение, скорее всего, будет зависеть от прямого личного участия Трампа, Путина и Зеленского", - пишет агентство.

То есть, судя по тому, что пишет Reuters, ни один из планов Трампом пока не одобрен и даже не начат процесс выработки "единого плана". И, если следовать логике агентства, избранный президент хочет сперва получить обратную связь от участников процесса - Зеленского и Путина - после чего выйти со своими предложениями, которые по итогу могут отличаться от описанных выше проектов.

Что еще стоит отметить по трем проектам, которые лежат на столе у Трампа - ни один из них не содержит пункта об отправке западных войск на линию разграничения в случае остановки войны. Хотя эта тема стала крайне активно обсуждаться в Европе за последние дни.

Такого сценария, по данным крупных западных информагентств, не исключает ряд европейских стран (вероятно, Британия и Франция). Также обсуждение темы подтвердила на днях в Киеве верховный представитель ЕС Кая Каллас. Согласно этим сообщениям, отдельные европейские столицы готовят некое предложение по этому поводу для Трампа - если он решит продвигать мирное соглашение с Россией.

"Страна" вчера уже анализировала, что такое предложение вызовет явное несогласие России (поскольку без ее одобрения вряд ли можно будет ввести миротворцев в демилитаризованную зону). И, если этот пункт включат в переговоры, это по сути лишь усилит вероятность их срыва. Как и недавнее предложение Зеленского принять Украину в НАТО для остановки войны по линии фронта.

При этом показательно, что обоих условий, фактически блокирующих любую сделку по Украине, в планах, обсуждаемых у Трампа, не содержится.

В Европе, к слову, далеко не все выступают за отправку войск. В Германии за один день прозвучало два противоположных заявления на этот счет. Сперва министр иностранных дел Анналена Бербок заявила, что Берлин готов рассмотреть такой сценарий. Но затем канцлер Олаф Шольц это опроверг, заявив, что "пока рано спекулировать на тему отправки миротворческих сил в Украину".

Иными словами, продолжается "битва за Трампа", которому разные игроки пытаются преподнести свои сценарии по Украине. И первая стадия этого процесса - будут ли вообще переговоры или нет. Линия, которую на данный момент отстаивают ряд стран НАТО и само руководство Альянса, а также Украина - переговоры сейчас нецелесообразны.

Выразителем позиции этой группы стал генсек НАТО Марк Рютте, который вчера прямо заявил, что переговоры с Россией не нужны.

"Не стоит сейчас подробно обсуждать, как может выглядеть процесс мирного урегулирования... Убедитесь, что у Украины есть всё необходимое, чтобы занять сильную позицию к моменту начала этих мирных переговоров. Так что я бы сказал: больше военной помощи и меньше обсуждений того, каким может быть процесс мирного урегулирования", — сказал он на саммите министров иностранных дел Альянса.

При этом тот же Шольц в Европе явно дрейфует в сторону дипломатического сценария. Россия ранее также выражала готовность на переговоры с Трампом. Но главное - что сигналы из команды избранного президента США говорят о том, что там планируют сделать переговорное предложение, а не продолжать войну.

В то же время вероятность, что у Трампа это получится, и после его инаугурации может быть достигнуто мирное соглашение, далеко не стопроцентная. Что будет с войной в Украине "после 20 января" мы анализировали в отдельном материале.

У Байдена требуют усилить мобилизацию

Уходящая адмиистрация США сегодня прямо призвала Украину принять "непростые, но необходимые" решения по мобилизации.

"Мобилизация. Это очень важно, потому что даже при наличии денег, боеприпасов, на передовой должны быть люди, чтобы противостоять российской агрессии. Украина должна принять непростые решения о дальнейшей мобилизации, но это необходимые решения", - сказал госсекретарь США Блинкен в Брюсселе, где проходит встреча дипломатов государств НАТО.

Напомним, что у Байдена призывают Украину снизить возраст мобилизации до 18 лет. Но Зеленский делать это отказывается, требуя от Запада сперва увеличить поставки оружия.

Источник в политических кругах Украины связывает публичный отказ украинских властей снижать возраст мобилизации с тем, что Банковая, хоть и пытается убедить Запад и Трампа не предлагать РФ переговоры о скорейшем окончании войны по линии фронта, однако все ж таки данный сценарий не исключает. А окончание войны означает начало предвыборной кампании. И в ней власти будут использовать отказ от снижения возраста для зарабатывания очков перед избирателями.

"При этом очевидно, что если план Банковой по срыву договоренностей о прекращении огня сработает и война уйдет в долгую, то снижать возраст, в любом случае, придется. Но сейчас в ОП на такие нюансы внимание не обращают. Заявления эти (против снижения возраста мобилизации - Ред.) делаются на случай, если война все ж таки закончится и будут выборы, чтобы на них рассказывать как "мы спасли генофонд нации". А если война продолжится, то возраст мобилизации снизят, найдя сотни причин, чтобы пояснить изменение позиции", - говорит источник.

Тем временем, уже сейчас в Украине предпринимают меры по налаживанию воинского учета молодежи.

Верховная Рада вчера поддержала в первом чтении законопроект, позволяющий 17-летним парням становиться на военный учет онлайн и без прохождения медкомиссии.

В Минобороны Украины уже говорили, что хотят запустить такую функцию в следующем году - объясняя, что таким образом пытаются облегчить жизнь молодым призывникам.

Однако на Банковой сегодня сделали заявление, которое показывает данную инициативу под иным углом. Замглавы ОП Ирина Верещук сказала, что это позволит усилить мобилизацию остальных мужчин - потому что ТЦК не будут тратить свое время на тех, кто призыву не подлежит по возрасту.

Также продолжаются активно публиковаться мнения о необходимости тотальной мобилизации

"У всех сейчас есть страх, что они попадут на войну, и их жизнь закончится. Все мужчины, которые сейчас дома, должны готовиться. Оно их не обойдет. Официально по документам непригодных нет. Скоро будут привлекаться все", - заявил замкомбрига 68-й бригады с позывным "Явир".

При этом, по его словам, сейчас ТЦК, чтобы выполнить план, набирают всех подряд, в результате чего к ним из 140 человек пополнения приезжают 60 человек непригодных. Мужчины рассказывают, что в ТЦК им говорят: "Молчи, тебя там освободят, нам нужно план выполнить".

Лидер "Братства" Корчинский сегодня также заявил, что украинцев ждет "мобилизация или смерть". "Либо украинцы будут мобилизоваться, либо их будут убивать в родных городах и селах", - распространили сегодня во многих пабликах заявление Корчинского.