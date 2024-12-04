В последнее время в самых широких кругах распространилось мнение, что война в Украине будет завершена вскоре после инаугурации Дональда Трампа 20 января 2025 года в виде прекращения огня по линии фронта, с теми или иными дополнительными условиями.



Так думают украинские политики, уже активно готовящиеся к выборам. Так говорят европейские деятели и пишут западные медиа. Призывают к этому многие соратники Трампа. Кремль, как информируют российские СМИ, тоже готовит общество к скорому окончанию войны. И даже Андрей Ермак заявил о приближении "ферги-тайм" - решающей концовки.



Усиливаются ожидания завершения войны с ее потоком смертей и разрушений и в украинском обществе.



Однако этот сценарий далеко не гарантирован, хотя его вероятность и увеличилась после того, как Трамп назначил своим спецпредставителем сторонника прекращения огня по линии фронта Кита Келлога, а не кого-то из "партии войны", и провел другие подобные назначения. Однако она увеличилась до 50%, а не до 100%.



По-прежнему есть много сил и факторов, которые завершению войны препятствуют.



Поэтому тезисно изложим диспозицию на текущий момент.

1. Как мы уже много раз писали, первым ключевым моментом в деле завершения войны является позиция США. Если Вашингтон решит, что ее нужно заканчивать, это радикально изменит весь расклад сил. Версия о том, что в таком случае Европа подхватит знамя и увеличит поддержку Украины в войне с Россией, не имеет под собой серьезного основания. Если в Вашингтоне можно найти бенефициаров войны, которым она стратегически выгодна, то для ЕС война в Украине не несет никакой выгоды, а лишь прямые убытки и огромные риски. Поэтому если США выйдут из военной игры, ключевые страны ЕС – Германия, Италия, Испания и, возможно, даже Франция (несмотря на риторику Эмманюэля Макрона), не говоря уже о Словакии и Венгрии, - скорее всего, тоже займут позицию "войне конец", чтобы начать восстанавливать экономические связи с РФ. С этим могут не согласиться Великобритания, Польша, Прибалтика и, при определенных условиях, Франция. Но только с их поддержкой Украина войну успешно продолжать не сможет. Поэтому если Вашингтон будет за окончание войны, Киев вряд ли сможет этой позиции противостоять.



2. В то же время украинские власти и "партия войны" на Западе не хотят завершения войны по линии фронта. Они заявляют, что ситуация для ВСУ на фронте не катастрофичная, полагают, что на определенном этапе российское наступление выдохнется. Кроме того, есть традиционные ожидания (которым уже почти три года), что в России в скором будущем наступят кризис, смута и крах. Однако их оппоненты заявляют, что все эти оценки и ожидания могут оказаться ошибочными. И утверждают, что украинские власти и западная "партия войны", выступая против прекращения огня, руководствуются в первую очередь собственными коррупционными и бизнес-интересами – возможностью и дальше зарабатывать на войне. Так или иначе, но эти силы прикладывают сейчас огромные усилия, чтобы убедить Трампа продолжать в отношении Украины политику Джо Байдена или даже ужесточить ее, доказывая, что это "хороший бизнес": заказы для ВПК, увеличение продаж американских энергоносителей в Европе и прочее. Поэтому не нужно предлагать Москве завершение войны по линии фронта. А если и предлагать, то с условием членства Киева в НАТО, чтобы гарантированно получить отказ Владимира Путина. Также ходят слухи, что накануне инаугурации Трампа ВСУ попытаются нанести мощный удар по российским войскам, чтобы показать, что РФ не так сильна, как об этом многие думают, а потому ей не нужно предлагать никакие компромиссные условия мира, а следует воевать дальше "до победы". С другой стороны, чтобы доказать обратное, и россияне также могут попытаться нанести свой мощный удар - например, по энергетике, вызвав масштабный блэкаут.

3. Если усилия Банковой и западной "партии войны" по убеждению Трампа отказаться от курса на прекращение войны провалятся и Вашингтон при новом президенте выдвинет предложения Москве, которые могут стать основной для начала переговоров (завершение войны по линии фронта и мораторий на членство Украины в НАТО), то следующим ключевым вопросом станет реакция России. Сигналы оттуда поступают противоречивые. В РФ есть своя "партия войны", выступающая против любых компромиссов и за войну до победного конца, до "капитуляции Киева". Риторика Кремля тоже остается жесткой. С другой стороны, СМИ пишут, что значительная часть российских элит выступает за окончание войны на условиях прекращение огня по линии фронта и нейтрального статуса Украины, считая, что это для России будет однозначной победой, а затягивание войны для РФ несет большие риски. Плюс к тому есть страны глобального Юга, позиция которых в основном примерно аналогичная. И их мнение Москва вряд ли сможет полностью игнорировать. Большинство россиян, как показывают опросы, также за переговоры и за окончание войны.



4. С учетом сказанного выше вероятность того, что Россия согласится на завершении войны по линии фронта, если ей это будет предложено, далеко не нулевая, хотя Кремль и может выставить разные дополнительные условия (их характер кроме прочего будет зависеть и от ситуации на поле боя к моменту начала реальных переговоров). Однако положение кардинально усложнится, если Вашингтон увяжет решение вопросов по Украине с более глобальными геополитическими раскладами. Например, потребует взамен от Москвы разорвать связи с Китаем и Ираном (такие предположения в западных СМИ уже звучат). В этом случае достижение каких-либо договоренностей будет крайне затруднено (почему – мы уже разбирали). Поэтому третий ключевой вопрос, который повлияет на вероятность завершения войны, – будут ли США прямо увязывать решения по Украине с отношениями РФ с Китаем и Ираном.



5. Если переговоры о прекращении войны после прихода к власти Трампа закончатся провалом, то это может привести к резкой эскалации. Сейчас Россия довольно сдержанно реагировала на разрешение на удары дальнобойным оружием по ее территории, потому что видит определенную перспективу достижения договоренностей с Трампом. В ожидании этих возможных договоренностей сдержанность демонстрируют и некоторые страны западного блока, например, Германия. Если станет понятно, что никакого мира не будет, это может снять ограничения со всех сторон, - вплоть до прямого столкновения НАТО и РФ с угрозой ядерной войны на взаимное уничтожение. Впрочем, само по себе наличие такой угрозы является для всех сторон очень сильным стимулом договариваться о завершении войны в Украине как можно скорее. Стимулом, который может в конце концов перевесить аргументы тех, кто призывает войну продолжать.