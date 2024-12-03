Для Украины сегодня наступил ферги-тайм.

Об этом в своем видеообращении, опубликованном в телеграм-канале, заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Он использовал футбольный термин, которым стали называть решающие голы в добавленное время. Именно такой тактикой в свое время был известен английский клуб "Манчестер Юнайтед" во времена, когда его главным тренером был Алекс Фергюсон.

"Сегодня для Украины именно этот ферги-тайм. Нам нужно собрать всю силу, выдержку, чтобы выиграть эту битву за будущее. В этом мы опираемся на вас, наши спортсмены", - заявил глава Офиса президента, обращаясь к украинским атлетам.

То есть, следуя логике Ермака, война уже подходит к своему концу, но у Киева еще есть возможность нанести последний решающий удар.

Между тем на днях у Ермака появился новый заместитель - полковник Павел Палиса, который является командиром 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр". Как объяснил Владимир Зеленский, он назначил его, так как на Банковой "нужен именно такой человек, чтобы точно знать в ежедневном режиме информацию прямо с фронта".

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