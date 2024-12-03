В оппозиционно настроенных к команде президента Владимира Зеленского кругах резко усилилась активность.

Даже отправленный в СИЗО Игорь Коломойский выступил с прямыми обвинениями в адрес Зеленского, приходу к власти которого он в свое время немало поспособствовал.

И это лишь один пример.

"Сейчас все начали дружно интриговать против Зели (Зеленского - Ред.), искать выходы на близкое окружение Трампа. Коломойский, например, установил контакт с Борисом Эпштейном (соратник Трампа, подробнее о нем ниже - Ред.). Создаются альянсы, планируются медиа-кампании и политические проекты. Чуют, что скоро грядет смена власти", - сказал "Стране" источник в политических кругах.

Главная причина - победа Трампа на выборах президента США, в связи с чем активизировались разговоры о скором завершении войны. Конец войны означает назначение выборов президента и парламента, по результатам которых, как рассчитывают противники Зеленского, он потерпит поражение и потеряет власть.

В связи с этим, из среды оппозиции (в том числе даже со стороны тех политиков, которые традиционно принадлежали к "ястребам") все чаще раздаются призывы к скорейшей остановке войны по линии фронта.

Впрочем, на Банковой эти процессы также отслеживают и отдавать кому-либо бразды правления не намерены. В том числе и предпринимая усилия по срыву попыток достижения договоренностей о прекращении огня. Но на случай, если эти усилия не сработают, у Зеленского также начинают уже совершать определенные предвыборные движения.

Что происходит в украинской политике и как будет дальше развиваться ситуация, разбиралась "Страна".

Коломойский, Дубинский и Луценко

В последнее время на украинскую власть обрушилась волна критики из стана оппозиции. Начали позволять себе выпады против правящей команды даже те политические фигуры, которые с начала войны отмалчивались.

Стоит обратить внимание на несколько примеров.

Во-первых, олигарх Игорь Коломойский, находящийся в СИЗО с сентября 2023 года, дал интервью, в котором прямо обвинил президента Зеленского и его Офис в "рейдерском захвате" компании "Укрнафта", считавшейся до войны крупнейшим украинским добытчиком нефти и владевшей сетью АЗС более чем в 500 станций. Ранее структуры группы "Приват" Коломойского контролировали 42% акций компании, что позволяло им ею "рулить," несмотря на то что за государством оставалось 50 + 1% акций в лице НАК "Нафтогаз Украины". Эксперты называли "Укрнафту" основой бизнес-империи Коломойского и его партнеров.

Игорь Коломойский неожиданно обвинил Офис президента в коррупции. Фото: "Страны"

В ноябре 2022 года акции компании были отчуждены в собственность государства. Это произошло по решению Ставки верховного главнокомандующего. Как заявил тогда премьер-министр Денис Шмыгаль, продукция данных предприятий "критически необходима" для ВСУ и энергетического сектора. "Поэтому они должны обеспечить оборонные потребности страны в военное время", - написал Шмыгаль на своей странице в Facebook 7 ноября 2022-го.

А в 2023 году Коломойского обвинили в выводе денег из некогда принадлежавшего ему "Приватбанка" и махинациях со сделками "Укрнафты" и отправили в СИЗО.

СМИ сразу обратили внимание, что олигарх, который обычно за словом в карман не лез, на судебных заседаниях и в коротких беседах с присутствующими там журналистами ведет себя сдержанно, обтекаемо комментируя все с ним происходящее. И не винил прямо в своих неприятностях власть и Зеленского.

Однако на прошлой неделе Коломойский решил "сменить концепцию" и в интервью агентству УНИАН, которое ему же принадлежит, выступил с обвинениями в адрес президента и его окружения.

Как утверждает олигарх, проведенное в конце 2022 года отчуждение акций "Укрнафты" и другой подконтрольной ему компании "Укртатнафты" (это было оформлено решением Ставки как передача акций в распоряжение армии) было осуществлено из-за желания Зеленского взять под контроль компанию.

"Военные были банально использованы из-за личного желания президента незаконно завладеть акциями и контролем над "Укрнафтой" и "Укртатнафтой". В своей речи в Верховной Раде, посвященной "Плану стойкости", Зеленский утвердительно и недвусмысленно заявил, что "Укрнафта" прошла процедуру национализации, хотя официальные документы говорят о другом. По документам акции были "временно отчуждены" военными на время военного положения. В своем выступлении президент проговорился - выдал, как говорится, "по Фрейду", истинные мотивы произошедшего, признав, что в случае с акционерами "Укрнафты" и "Укртатнафты" власти действительно предприняли попытку осуществить незаконную национализацию, прикрывшись потребностями военных и наличием военного положения. Офис Президента использовал военных для достижения своей цели – рейдерского захвата контроля над "Укрнафтой и "Укртатнафтой", - заявил Коломойский.

По его словам, еще летом 2022 года тогдашний замглавы Офиса президента (ОП) Ростислав Шурма, курировавший экономическое направление, сделал ему предложение "добровольно" отказаться от акций компаний. Это якобы выглядело как "предложение от президента и руководителя Офиса Андрея Ермака", от которого нельзя отказаться: акции "Укрнафты" и "Укртатнафты" в обмен на мирные соглашения в судебных делах по искам Приватбанка, включительно с делами, рассматриваемыми в международных судах.

В начале этих переговоров якобы украинское гражданство Коломойского было "предметом шантажа", а после отказа принять "сделку" с акциями его-де и лишили паспорта Украины.

После перехода "Укрнафты" под контроль власти, компания, по словам олигарха, стала для правящей команды источником коррупционных доходов.

"Наблюдательный совет сформировали из лиц, большинство которых было напрямую связано с Офисом президента Украины. Формально их назвали представителями Минобороны, но на самом деле они не имели никакой связи с военными. С тех пор "Укрнафта" стала "кормушкой" для коррупционеров от власти", - настаивает Коломойский. И заявляет, что уже обратился в НАБУ с заявлением о совершении преступления высшими должностными лицами. Правда, НАБУ, по заявлению Коломойского, пытается саботировать открытие уголовных производств, но он говорит, что не отступится.

По данным источников "Страны", у Коломойского есть контакт с одним из близких соратников Трампа - Борисом Эпштейном. Правда, последний недавно попал в скандал. Как написали СМИ, он занимался вымогательством - предлагал потенциальным претендентам на должности в новой администрации президента США платить ему деньги, чтоб они были утверждены Трампом. После этого прошла информация, что Эпштейна отстранили с "волчьим билетом" от всех процессов в окружении избранного президента. А сам Трамп по поводу обвинений в адрес Эпштейна заявил: "Думаю, что рядом с каждым президентом есть люди, которые пытаются на стороне сделать на них деньги. Стыдно, но такое происходит. Никто не может обещать ни заявления о поддержке, ни номинации, только я. Я принимаю все эти решения сам".

Правда, затем СМИ писали, что Трамп сохранил все ж таки Эпштейна в своей команде. Однако, какова теперь степень его влияния, не очень понятно.

Но вернемся к ситуации в Украине.

Еще один пример - это резкая активизация заявлений с критикой власти также пребывающего в СИЗО народного депутата от "Слуги народа" Александра Дубинского, который до своего избрания в парламент работал на телеканале Коломойского "1+1". Его подозревают в государственной измене, Дубинский же говорит о политическом заказе и мести со стороны Зеленского и Ермака.

Через свой Telegram-канал он и ранее постоянно критиковал правящую команду. Однако после победы Трампа критику резко усилил и активизировал. Он обвинил власти в тотальном воровстве на войне. Заявляя, что именно из-за нежелания лишатся возможности для такого воровства Зеленский не хочет завершения войны, опираясь при этом на Демпартию США, с которой, по утверждению Дубинского, президент Украины также связан многочисленными коррупционными связями. Политический строй Украины он называет "диктатурой в центре Европы". Также обвиняет власти в создании системы пыток неугодных. Кроме того, он обвинил Зеленского в намерении сократить население Украины до 10 миллионов человек, чтобы "было легче интегрироваться в ЕС".

Усилила свою активность и парламентская оппозиция - партии Петра Порошенко и Юлии Тимошенко.

Тимошенко почти каждый день выступает с какими-либо комментариями по ситуации в стране, которые затем масштабно разносятся по СМИ и телеграм-каналам.

Резко критиковать Зеленского продолжают и соратники Порошенко. При этом все более последовательно продвигая линию о необходимости скорейшей остановки войны.

В этом плане очень показательно прозвучало заявление экс-генпрокурора Юрия Луценко о том, что нужно добиться прекращения огня. На днях Луценко написал длинный пост на своей странице в Facebook, в котором дал свою оценку положению дел на фронте и во внешней политике.

По его прогнозу, новоизбранный президент Дональд Трамп "точно не сдаст Путину всю Украину". Но от новой американской администрации нужно добиться "права" на значительный ракетный арсенал и двусторонние "серьезные соглашения о военной помощи". Луценко дает понять, что не верит в то, что это получится у нынешнего президента Зеленского.

"Поэтому нам нужно прекращение огня. Это откроет возможность провести выборы не столько президента Украины, сколько верховного главнокомандующего, который и будет определять формат мирного соглашения. Выбор прост: Минск или Стамбул. Вооруженная крепость или беззащитная жертва", - написал Луценко.

В этом заявлении Луценко четко прослеживалась политическая логика оппозиции: остановка военных действий повлечет за собой (после отмены военного положения) выборы в стране - прежде всего президента, чей срок полномочий равняется пяти годам и закончился еще в мае 2024 года. Должны быть проведены и парламентские выборы, так как срок полномочий Верховной Рады также уже давно истек. Не факт, что они будут проведены одновременно с президентскими. Но в любом случае после окончания действия военного положения они состоятся.

Удары по Зеленскому

Надежды оппозиции на поражение Зеленского и его политсилы на выборах основаны на текущей социологии.

Большинство опросов показывают, что действующий президент проиграет президентские выборы экс-главкому ВСУ Валерию Залужному, если он будет баллотироваться на выборах. В неформальных обсуждениях в политических кругах достаточно большой перечень оппозиционных сил (включая Порошенко) выражают готовность поддержать Залужного на выборах.

Также опросы показывают, что партия президента проиграет и парламентские выборы, уступив гипотетической партии Залужного.

Таким образом, при нынешних раскладах и при условии завершения войны в ближайшее время по линии фронта с последующими выборами, Зеленский на них действительно может потерпеть поражение.

А так как с приходом к власти Трампа обсуждение грядущего прекращение огня резко активизировалось, то, соответственно, пробудилась и политическая активность в Украине в ожидании объявления выборов.

Кроме того, у оппозиции есть ожидания, что Зеленский не сработается с Трампом.

"Разнообразная оппозиция чувствует определенную растерянность украинской власти, возникшую с избранием американским президентом Дональда Трампа. У него и Зеленского кардинальные различия в стратегии в отношении Украины, что вселяет некоторую надежду в наших оппозиционеров, которые спешат напомнить о себе", - комментирует политолог Руслан Бортник "Стране".

"Нынешняя команда власти сейчас выглядит ситуативно ослабленной из-за пересменки в Вашингтоне. А, как говорит нелучшая политическая традиция, падающего - толкни. Расчет на то, что если создать нездоровый ажиотаж вокруг Зеленского, и новая администрация обратит на него внимание, то поможет сменить власть в Украине. Очень много надежд, что Трамп не сработается с Зеленским. Некоторые представители оппозиции верят, что на Трампа повлияет его окружение, где, как они считают, есть люди, которые не любят Зеленского", - объясняет политолог Кость Бондаренко "Стране".

По его словам, разные группы влияния и отдельные украинские политики пытаются построить мосты сейчас к окружению Трампа и донести свою позицию. "Ищут любую зацепку. Вспоминают, с кем когда встречались, договариваются о встрече, везут деньги и просят вывести на "самого" или любого другого будущего ключевого чиновника новой администрации", - говорит Бондаренко.

Заявления из стана оппозиции дополняются и другими факторами, которые делают обстановку для Офиса Зеленского нервозной.

"Что фактически говорит Коломойский? Что в Украине при Зеленском процветает коррупция. И это очень опасно. Потому что команда Трампа убеждена, что Украина коррумпирована. Обвинения Дубинского летят в ту же лузу. В результате позиция Зеленского ослабляется. А тут еще социология о росте поддержки скорейшего прекращения войны и Залужном как лидере электоральных предпочтений. Зеленский уже не сможет приехать к Трампу и сказать, что общество не примет "заморозки", и выборы пока стране не нужны, так что договаривайтесь обо всем со мной. Ему ответят, что вот-де данные соцопросов, согласно которым ваши граждане хотят мира, да и нет у вас прежней поддержки, а еще есть вопросы по коррупции. В украинской оппозиции понимают все выгоды такого расклада, и потому активно тасуют карты. Надежда на то, что в итоге состоится перезагрузка политической системы в Украине", - говорит политолог Руслан Бортник.

По его мнению, система может перезагрузиться еще до выборов. "Я даже не исключаю, что Зеленский, если не сможет настоять на своих условиях окончания войны на переговорах с Трампом, заявит о своем уходе с поста, объяснив это, например, нежеланием жертвовать национальными интересами. И это тоже заставит систему перезагрузиться. В любом случае в Украине много желающих этого добиться. Их активную работу мы сейчас наблюдаем", - говорит Бортник.

Стратегия Зеленского

На Банковой, естественно, все эти движения наблюдают и предпринимают контрмеры.

В первую очередь - с целью сорвать договоренности о завершении войны в ближайшее время по линии фронта. Как мы уже писали, именно для решения этой задачи Зеленский заявляет о том, что на прекращение огня Киев может пойти только в обмен на вступление в НАТО. Расчет на то, что такой вариант сразу отвергнет Москва и переговоры закончатся провалом.

"На Банковой не хотят завершать войну в ближайшее время путем прекращения огня по линии фронта. Там считают, что ситуация для украинской армии тяжелая, но не катастрофичная. Полагают, что на определенном этапе российское наступление выдохнется и армия РФ и близко не подойдет ни к Днепру, ни к Харькову. Кроме того, как обычно, есть ожидания, что в России, при затягивании войны, наступит кризис и смута. Естественно, все эти оценки и ожидания могут оказаться ошибочными. Но сейчас именно из них исходят украинские власти. И в этом их поддерживают влиятельные круги на Западе, в том числе и в Республиканской партии США, которые пытаются сейчас убедить Трампа продолжать ту же политику в отношении Украины, что и Байден или даже расширить помощь. И не предлагать завершение войны по линии фронта. А если и предлагать, то с условием членства Киева в НАТО, чтобы гарантировано получить отказ Путина. А если война продолжится, то и никаких выборов не будет. Так что на сейчас вероятность завершения войны или ее продолжения "50 на 50". Но на Банковой не исключают, что все эти усилия не сработают и Трамп настоит на своем плане прекращения войны. И в такой ситуации у Зеленского будет мало вариантов - придется согласиться с прекращением огня, а значит, затем и идти на выборы. Но проигрывать их Офис президента не собирается. А потому предпринимает уже сейчас ряд усилий", - говорит источник в политических кругах.

В числе таких усилий он отмечает раздачу "Вовиной тысячи" (что, к слову, в оппозиции уже расценили как "подкуп избирателя" под будущие выборы), а также целую серию заявлений Банковой о том, что Запад требует снижения возраста по мобилизации, но Зеленский против.

"При этом очевидно, что если план Банковой по срыву договоренностей о прекращении огня сработает и война уйдет в долгую, то снижать возраст, в любом случае, придется. Но сейчас в ОП на такие нюансы внимание не обращают. Заявления эти (против снижения возраста мобилизации - Ред.) делаются на случай, если война все ж таки закончится и будут выборы, чтобы на них рассказывать как "мы спасли генофонд нации". А если война продолжится, то возраст мобилизации снизят, найдя сотни причин, чтобы пояснить изменение позиции", - говорит источник.

Также, по его словам, одной из важных задач, которую в случае назначения выборов будет решать Банковая, является политическая нейтрализация Залужного - убедить его тем или иным способом не идти на выборы. А если и идти, то только во главе списка партии Зеленского. Хотя решить Офису президента эту задачу будет непросто, с учетом высокого рейтинга экс-главкома ВСУ.

Наконец, отдельное важнейшее направление для Зеленского сейчас - выстраивание отношений с Трампом и его командой.

"На самом деле тут для Банковой все непросто. Многие члены команды Трампа настроены негативно к Зеленскому. Да и сам Трамп дает крайне неоднозначные комментарии. Но ОП активно работает в направлении улучшения для себя ситуации. И деньги на эти работы выделены немалые. Какой это даст результат - увидим в январе", - говорит источник.