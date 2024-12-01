Находящийся в СИЗО бизнесмен Игорь Коломойский прямо обвинил президента Украины Владимира Зеленского и его Офис в рейдерском захвате "Укрнафты" по коррупционным мотивам.

Соответствующие заявления Коломойский озвучил в интервью принадлежащему ему агентству "УНИАН".

Как утверждает Коломойский, власти отправили его в тюрьму с целью помешать оспорить экспроприацию его пакета акций "Укрнафты" (олигарху и его партнерам в компании принадлежал 41%).

Отметим, что это первый случай, когда Коломойский выступил с прямыми обвинениями в адрес Зеленского, приходу к власти которого он в свое время способствовал.

Коломойский утверждает, что проведенное в конце 2022 года отчуждение акций "Укрнафты" и "Укртатнафты" у их частных акционеров (это было оформлено решением Ставки как передачу акций в распоряжении армии) было осуществлено из-за желания Зеленского взять под контроль компанию.

"Военные были банально использованы из-за личного желания президента незаконно завладеть акциями и контролем над "Укрнафтой" и "Укртатнафтой". В своей речи в Верховной Раде, посвященной "Плану устойчивости", Зеленский утвердительно и недвусмысленно заявил, что "Укрнафта" прошла процедуру национализации, хотя официальные документы говорят о другом. По документам акции были "временно отчуждены" военными на время военного положения. В своем выступлении президент проговорился - выдал, как говорится, "по Фрейду" - истинные мотивы произошедшего, признав, что в случае с акционерами "Укрнафты" и "Укртатнафты" власти действительно предприняли попытку осуществить незаконную национализацию, прикрывшись потребностями военных и наличием военного положения. Офис Президента использовал военных для достижения своей цели – рейдерского захвата контроля над "Укрнафтой" и "Укртатнафтой", - заявил Коломойский.

Он также говорит, что с предложением отдать акции "Укрнафты" к нему ещё летом 2022 года приходил заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма. Как утверждает Коломойский, Шурма заявил, что действует по поручению Зеленского и главы ОП Андрея Ермака. Также Коломойский говорит, что лишение его украинского гражданства летом 2022 года было попыткой оказать давление на него в вопросе "Укрнафты".

Коломойский заявляет, что после перехода компании под контроль власти, она стала для ее представителей источником коррупционных доходов.

"Наблюдательный совет сформировали из лиц, большинство которых было напрямую связано с Офисом президента Украины. Формально их назвали представителями Минобороны, но на самом деле они не имели никакой связи с военными. С тех пор "Укрнафта" стала "кормушкой" для коррупционеров от власти", - утверждает Коломойский.

Он также сказал, что ещё в сентябре написал по всем эти моментам заявление в НАБУ. Однако, по его словам, детективы НАБУ отказались открывать уголовное производство. Тогда Коломойский обязал их это сделать через суд. Но, по итогу, детективы открыли дело только по одному эпизоду из многих. Коломойский сказал, что уже обратился к директору НАБУ с требованием выполнить решение суда и открыть уголовное производство в полном объеме.

Напомним, что Игорь Коломойский сидит в СИЗО с сентября 2023 года.

Мы рассказывали в отдельном материале, почему взяли под стражу Коломойского и что это значит для украинской политики.