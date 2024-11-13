Никаких оснований или предпосылок для проведения выборов в Украине нет.

Об этом в интервью Radio NV заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя статью британского журнала The Economist, в которой говорилось, что выборы могут состояться весной.

"Война сегодня находится в горячей фазе, как и год назад. Война высокой интенсивности. Никаких настоящих намерений идти на переговорные процессы у Российской Федерации нет. Не вижу оснований для того, чтобы уже говорить о начале какого-то политического сезона или процесса как такового", - заявил Подоляк.

Он считает, что подобные публикации имеют целью "принудить" Украину к "уступкам".

Напомним, вчера The Economist со ссылкой на киевских политиков написал, что выборы в Украине могут состояться 25 мая 2025 года. При этом The Economist уточнил в материале, что официально Киев опровергает возможность выборов.

То же издание написало, что если президентские выборы в Украине состоятся в ближайшее время, Владимир Зеленский может проиграть во втором туре бывшему главкому ВСУ Валерию Залужному - при условии, что тот решит участвовать в выборах.