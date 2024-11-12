Выборы в Украине могут состояться 25 мая 2025 года.

Об этом пишет британский журнал The Economist.

По информации издания, эту дату обсуждают киевские политики как самый ранний возможный вариант.

При этом The Economist уточняет, что официально Киев опровергает возможность выборов.

Также издание сообщает со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины, что россияне готовят наступление в Запорожской области.

Напомним, недавно заместитель председателя украинского парламента Александр Корниенко попросил Дональда Трампа помочь Верховной Раде переизбраться. Он добавил, что для организации выборов нужно завершить войну, так как во время военного положения голосование в Украине проводить нельзя.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает закончить войну в 2025 году. По его словам, ситуация на поле боя создает такую возможность.

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