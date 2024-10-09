Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает закончить войну в 2025 году и что ситуация на поле боя создает такую возможность.

Об этом сообщает агентство Reuters.

"В октябре, ноябре и декабре у нас есть шанс продвинуться к миру и прочной стабильности. Ситуация на поле боя создает возможность сделать этот выбор – выбор решительных действий по прекращению войны не позднее 2025 года", – сказал президент Украины на саммите "Украина - Юго-Восточная Европа" в Дубровнике.

По его словам, в ноябре Украина планирует подготовить "формулу мира", которую вынесут на обсуждение второго саммита.

"В ноябре оно будет уже все готово, со всеми условиями, в которых прописано справедливое завершение войны. Это будет сделано на втором саммите мира", - заявил Зеленский.

По его словам, заставить Россию выполнить эту формулу должен его "план победы".

Напомним, второй "саммит мира" хотят провести в декабре. Хотя ранее украинские власти заявляли, что его проведут в ноябре.

В свою очередь в России говорили, что не намерены участвовать в "мирном саммите", инициируемом Киевом.

Мы рассказывали в отдельном материале о том, какие процессы сейчас происходят вокруг различных "формул" окончания войны.