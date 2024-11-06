Заместитель Стефанчука попросил Трампа помочь переизбраться Верховной Раде
Заместитель председателя украинского парламента Александр Корниенко попросил Дональда Трампа помочь Верховной Раде переизбраться.
Как передают "Українські новини", призыв прозвучал во время телемоста "Выборы США и будущее Украины" в Киевской школе государственного управления.
"К сожалению, мы в Верховной Раде не можем измениться, как они (Конгресс - Ред.), но мы очень хотели бы, чтобы американские политики - все, начиная с Дональда Трампа, избранного президента, и заканчивая Конгрессом, Сенатом, - чтобы они сделали максимум для того, чтобы мы могли переизбраться. Это наша просьба как депутатов к ним", – сказал Корниенко.
Он добавил, что для организации выборов нужно завершить войну, так как во время военного положения голосование в Украине проводить нельзя.
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