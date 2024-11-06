Заместитель председателя украинского парламента Александр Корниенко попросил Дональда Трампа помочь Верховной Раде переизбраться.

Как передают "Українські новини", призыв прозвучал во время телемоста "Выборы США и будущее Украины" в Киевской школе государственного управления.

"К сожалению, мы в Верховной Раде не можем измениться, как они (Конгресс - Ред.), но мы очень хотели бы, чтобы американские политики - все, начиная с Дональда Трампа, избранного президента, и заканчивая Конгрессом, Сенатом, - чтобы они сделали максимум для того, чтобы мы могли переизбраться. Это наша просьба как депутатов к ним", – сказал Корниенко.

Он добавил, что для организации выборов нужно завершить войну, так как во время военного положения голосование в Украине проводить нельзя.

Что означает победа Трампа на президентских выборах в США для Украины, мы анализировали в отдельном материале. Уход Байдена может приблизить мир в Украине, но для этого нужно, чтобы сошлось сразу несколько факторов.

Мы также подробно разбирали, почему республиканцу проиграла Камала Харрис.