Если президентские выборы в Украине состоятся в ближайшее время, Владимир Зеленский может проиграть во втором туре бывшему главкому ВСУ Валерию Залужному, если тот решит участвовать в выборах.

Об этом пишет журнал The Economist, ссылаясь на закрытые социологические опросы, проводимые в Украине.

"Внутренние опросы, с которыми ознакомился The Economist, показывают, что во втором туре он (Зеленский - Ред.) показал бы себя слабо в противостоянии с другим героем военного времени - Валерием Залужным. Зеленскому было бы трудно повторить успех убедительной победы, которую он одержал в 2019 году. Спустя почти три года после российского вторжения он больше не рассматривается как бесспорный военный лидер, которым он когда-то был", - говорится в статье.

В интервью журналу неназванный бывший соратник Зеленского советует ему не выдвигаться на второй срок, как президент и обещал в 2019 году.

"У Зеленского есть только один выход, чтобы уйти с незапятнанной репутацией - это провести выборы [без своего участия] и войти в историю как человек, объединивший нацию в войне", - заявил собеседник.

Альтернатива - "рискнуть ассоциироваться с военным крахом или неполным миром".

Также в Киеве назвали "очень негативным развитием событий" отказ Трампа назначать в свою администрацию Майка Помпео. Заявляется, со ссылкой на чиновника из сферы безопасности, что украинские власти были этим встревожены.

"Теперь беспокойство вызывает то, что предложение Трампа Украине станет больше похоже на идеи, выдвинутые будущим вице-президентом Дж. Д. Вэнсом. По сути, это исключит членство в НАТО, но позволит России сохранить 18% территории Украины, которые она в настоящее время оккупирует", - говорится в статье.

Напомним, по данным The Ecoonomist, выборы в Украине могут состояться 25 мая 2025 года. По информации издания, эту дату обсуждают киевские политики как самый ранний возможный вариант.

Также мы писали, что заместитель председателя украинского парламента Александр Корниенко попросил Дональда Трампа помочь Верховной Раде переизбраться. Он добавил, что для организации выборов нужно завершить войну, так как во время военного положения голосование в Украине проводить нельзя.