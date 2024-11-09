Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что президент Владимир Зеленский считает, что время на стороне Украины, поэтому не хочет останавливать войну.

"Что я делал в Украине? Я приехал не для того, чтобы давить на украинцев. Я пытался объяснить их президенту: "Пожалуйста, мой друг, время не на вашей стороне, я готов помочь вам, готов посодействовать прекращению огня, а затем помочь достичь приемлемого мира. Но Зеленский ответил: "Виктор, у меня другое мнение. Время на нашей стороне". Я сказал: "Спасибо, президент. Моя миссия завершена", - сообщил Орбан, рассказывая о своем визите в Украину.

Ранее Орбан заявил, что Дональд Трамп выведет США из войны в Украине, хотя это и будет сложно.

Война в Украине идет уже 988-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 9 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.

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