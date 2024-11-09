Орбан заявил, что Зеленский считает, что время на стороне Украины, поэтому не хочет останавливать войну
Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что президент Владимир Зеленский считает, что время на стороне Украины, поэтому не хочет останавливать войну.
"Что я делал в Украине? Я приехал не для того, чтобы давить на украинцев. Я пытался объяснить их президенту: "Пожалуйста, мой друг, время не на вашей стороне, я готов помочь вам, готов посодействовать прекращению огня, а затем помочь достичь приемлемого мира. Но Зеленский ответил: "Виктор, у меня другое мнение. Время на нашей стороне". Я сказал: "Спасибо, президент. Моя миссия завершена", - сообщил Орбан, рассказывая о своем визите в Украину.
Ранее Орбан заявил, что Дональд Трамп выведет США из войны в Украине, хотя это и будет сложно.
Война в Украине идет уже 988-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 9 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.
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