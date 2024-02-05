В Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) заявили, что выборов этой весной точно не будет. Также их не будет и до отмены военного положения.

Об этом сказал секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире "24 канала".

"Выборы можно будет провести только тогда, когда будет закончено военное положение", - заявил Данилов.

Напомним, президент Владимир Зеленский уже внес в Верховную Раду законопроекты о продлении мобилизации и военного положения на 90 дней - до 14 мая.

Избирательным кодексом Украины проведение выборов во время действия военного положения запрещено.

Ранее Зеленский говорил, что готов провести выборы во время военного положения, но есть условие: изменение обстоятельств и закона.

Также мы писали, что Верховная Рада так и не приняла изменения в Избирательный кодекс, который запрещает проведение президентских выборов во время действия военного положения.

Война в Украине идет уже 712-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 5 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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