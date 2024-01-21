Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов провести выборы во время военного положения, но есть условие: изменение обстоятельств и закона.

Об этом Зеленский сообщил в интервью британскому телеканалу Channel 4 News.

По словам президента, выборы состоятся, если получится преодолеть препятствия, которые мешают голосованию в условиях войны.

"Вот вам мой ответ: если бы я мог это сделать завтра, я бы сделал это завтра... Нам надо изменить обстоятельства и закон", - сказал Зеленский и добавил, что выборы президента откладываются не по его прихоти, а по требованию закона, поскольку украинское законодательство запрещает не президенту проводить выборы, а всем институтам в целом.

Также, по его словам, остается вопрос о том, как проводить выборы на оккупированных территориях.

"Даже если это можно было бы сделать, что делать с оккупированными территориями? И как провести выборы, если у нас более шести миллионов человек за границей, а формата онлайн-выборов, к сожалению, нет?" – сказал Зеленский.

Напомним, еще осенью прошлого года Зеленский говорил, что выборы в Украине сейчас не ко времени и выгодны только России.

Также мы писали, что Верховная Рада так и не приняла изменения в Избирательный кодекс, который запрещает проведение президентских выборов во время действия военного положения.