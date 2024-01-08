Народный депутат от фракции "Голос" Роман Костенко считает, что президент Украины Владимир Зеленский "политически уже умер".

Такое мнение он высказал в интервью NV.

"Я считаю, что сейчас президент Зеленский должен понять для себя, что он уже никогда больше не будет президентом, что это только один срок, который у него сейчас есть. Он должен понять, что политически он уже умер. И сейчас он должен принимать не такие решения, которые ему будут давать возможность переизбраться на следующих выборах или которые будут поддерживать его рейтинги, а те, которые имеют возможность сохранить это государство", - заявил Костенко.

Отметим, что NV принадлежит украино-чешскому предпринимателю Томашу Фиале. В политических кругах также считается, что Фиала имеет влияние на часть фракции "Голос".

Ранее сообщалось, что вокруг известного украинско-чешского бизнесмена и медиамагната Томаша Фиалы перед Новым годом возникла серия скандалов и серьезное напряжение, которое может иметь последствия уже в году нынешнем. Так, 23 декабря президент Владимир Зеленский своим указом ввел в силу два решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в отношении 51 человека и 134 компаний, в том числе зарегистрированных и/или работающие на захваченных Россией территориях Украины.

При этом ряд СМИ со ссылкой на источник, близкий СНБО, сообщили, что несколько предприятий, попавших под санкции, аффилированы с компанией Arricano Real Estate РLC, в которой одним из совладельцев является Томаш Фиала

Мы разбирались в отдельном материале, будут ли введены санкции СНБО против Томаша Фиалы.