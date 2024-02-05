Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении мобилизации и военного положения еще на 90 дней, то есть до 14 мая.

Соответственно, выборов президента весной уже точно не будет, пскольку они запрещены законом во время действия военного положения.

В тоже время, 5-летний конституционный срок полномочий Зеленского истекает как раз в мае. Не исключено, что этот момент будут активно использовать противники президента, заявляя о его "нелегитимности".

Напомним, что Зеленский заявил, что готов провести выборы во время военного положения, но есть условие.

Ранее мы писали о том, что после принятия закона о множественном гражданстве его обладатели не покинут Украину при военном положении.

Война в Украине идет уже 712-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 5 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Украинские военные журналисты пишут о критической ситуации в Авдеевке, которую пытаются взять в кольцо россияне. По их данным, силы РФ вошли в город с северо-востока, со стороны Авдеевского карьера.

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