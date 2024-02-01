Народные депутаты от "Слуги народа" предлагают ужесточить ответственность за незаконное пересечение границы Украины с целью уклонения от призыва на военную службу.

Авторы соответствующего законопроекта, "слуги народа" Сергей Кузьминых, Александр Горенюк и Анатолий Остапенко, предлагают внести в Уголовный кодекс норму о том, что незаконное пересечение границы с целью уклонения грозит лишением свободы от трех до пяти лет.

Повторное нарушение или совершенное группой лиц предложено наказывать на срок от 5 до 8 лет лишения свободы.

В проекте также есть пометка, что лицо освобождается от ответственности, если добровольно вернулось в Украину в течение 6 месяцев после нарушения.

Ранее мы приводили ключевые нормы нового законопроекта об ужесточении мобилизации, который на днях внес в парламент Кабмин.

Между тем война в Украине идет уже 708-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 1 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера прошел крупный обмен пленными. Украина заявила, что вернула домой 207 человек. Это рядовые, сержанты и офицеры ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы и Нацполиции, а также гражданские лица.

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