Анализируем итоги 707-го дня войны.

Ситуация на фронте

Этой ночью Украину атаковали 20 беспилотников, из них сбито 14. Также за минувшие сутки были удары тремя ракетами "Искандер" - их сбить не удалось.

Ночью под удар шести "Шахидов" попал Харьков. Были атакованы объекты в Слободском и Салтовском районах. Судя по фото, опубликованным властями, под удар попало административное здание - на кадрах видны остатки металлических ограждений.

Было шесть дронов и четыре прилета. Четверо пострадавших.

Также удар был по Снигиревке Николаевской области - там, судя по кадрам, серьезно повреждены объекты инфраструктуры. Ранен 47-летний местный житель.

Беспилотник сегодня снова атаковал Санкт-Петербург. По данным российских пабликов, дрон был подбит и упал на территорию завода "Невский мазут". Утверждается, что был пожар в районе трех пустых цистерн, который быстро погасили.

К ситуации на фронте. Американский "Институт изучения войны" пишет, что российские войска недавно продвинулись к юго-западу от Бахмута. На одном из видео подразделения российского 102-го мотострелкового полка "захватывают и зачищают позиции к юго-западу от Бахмута в дачном районе вдоль трассы Т0504" (в сторону Ивановского).

При этом, как пишет "Институт", ВСУ недавно вернули утраченные позиции к северо-западу от Горловки.

Сегодня президент РФ Путин прокомментировал ситуацию в Авдеевке. Он утверждает, что россияне вошли на окраину города и удерживают там 19 домов. По его словам, атаку провела штурмовая группа "Ветераны".

Украинские паблики ранее подтверждали, что РФ вошла в Авдеевку с юга, но с тех пор о расширении прорыва информации нет.

Ил-76 и обмен пленных

Украина и Россия сегодня провели крупный обмен пленными.

По версии РФ, он прошел по формуле 195 на 195. Украина же заявила, что вернула домой 207 человек. Это рядовые, сержанты и офицеры ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы и Нацполиции, а также гражданские лица.

"Много защитников Мариуполя, военных, которые были на "Азовстали", острове Змеиный, Донецком, Запорожском, Харьковском, Луганском, Херсонском и Сумском направлениях", - сообщил глава ОП.

При этом тех украинских пленных, которые, как утверждают россияне, были на борту сбитого Ил-76, среди обменянных не было, заявили в ГУР.

Напомним, РФ утверждает, что 65 украинские пленные погибли при падении самолета 24 января. Украина этого не подтверждала, но и не отрицала. При этом подлинность опубликованного в России списка из 65 пленных в Киеве официально подтвердили, заявив, что это именно те люди, которые должны были идти на обмен в прошлую среду.

К слову, изначально в украинских СМИ прошла информация, что якобы часть из этого списка уже ранее обменянные люди. Но никого из за прошедшую неделю общественности так и не предъявили.

Тему Ил-76 сегодня прокомментировал Путин. По его словам, несмотря на сбитие самолета, обмены будут продолжены (что мы, собственно, и увидели на практике).

Также он прокомментировал само крушение самолета. По словам Путина, ИЛ-76 был сбит американской системой ПВО Patriot, поскольку "это установила экспертиза". После чего президент РФ заявил, что Россия настаивает на международном расследовании этой ситуации и упрекнул международные организации, что они не проявляют к этому интереса.

Международное расследование ранее требовал и Зеленский. Однако пока никаких практических шагов по этому поводу ни Украина, ни Россия не предпринимали.

Отметим, что Украина не подтверждала, но и не отрицала, что сбила самолет ИЛ-76.

Военные перспективы

Путин сегодня заявил, что Россия "будет отодвигать демилитаризованную зону" в Украине.

"Демилитаризованная зона в Украине должна быть на таком удалении, которое бы обеспечило безопасность мирных городов от обстрелов", - заявил президент РФ.

Ранее Путин уже заявлял, что РФ хочет создать такую зону вдоль границы Украины и России. Но на данный момент активных боевых действий там не ведется, хотя и идут постоянные обстрелы и проникновения ДРГ.

Отметим, что заявка на создание такой зоны может впоследствии лечь в основу российских требований по дипломатическому урегулированию. Но это лишь в том случае, если война будет остановлена по "корейскому" сценарию - то есть, с фиксацией линии фронта. На что ни Украина, ни Запад на данный момент не согласны.

Риторика на Западе сейчас - Украине нужно больше вооружений, так как ВСУ испытывают в них острейшую нехватку.

Financial Times опубликовала сегодня письмо лидеров Германии, Дании, Чехии, Эстонии и Нидерландов к остальной Европе - с призывом усилить военные поставки Украине.

Письмо выдержано в мрачном тоне.

"Украина не имеет достаточного количества артиллерийских боеприпасов. А обязательства по военной поддержке рискуют не соответствовать потребностям Украины. В начале прошлого года ЕС поставил перед собой амбициозную цель — поставить Украине 1 млн артиллерийских снарядов до конца марта 2024 года. Суровая правда: мы не достигли этой цели. Но мы не можем просто так отказаться от своего обещания", - пишут лидеры.

Они призывают Запад найти возможности для ускорения поставок снарядов, потому что новые заказы, которые размещаются сегодня, "достигнут поля боя только к следующему году".

Они отмечают, что от Украины зависит будущее Европы, поэтому на европейцах "лежит особая ответственность".

Германия отдельно заявила, что не сможет сама закрыть потребности Украины в оружии, если американская помощь прекратится, поэтому остальные страны ЕС должны увеличить поставки.

Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. По его словам, если американская помощь прекратится, "Германия станет крупнейшим сторонником поставок оружия Украине по всему миру", поэтому важно, "чтобы больше стран приняли активное участие".

Напомним, недавно Шольц уже высказывал претензии ко всему ЕС, что Германия делает самый большой вклад в поддержку Украины. Судя по этой риторике, немцы дают понять, что в одиночку финансирование ВСУ, в случае "выпадения" США, не потянут.

А сегодня европейцы официально заявили, что вместо обещанного миллиона снарядов, к 1 марта передут Украине только 600 тысяч.

О том, что Украине не хватает артиллерийских снарядов и боеприпасов к ПВО, сегодня сообщил Bloomberg.

"Сообщения с фронта показывают, что ситуация там становится все более ужасной: киевским силам временами приходится с трудом сдерживать войска Москвы. Недавние волны российских ракетных атак также привели к гибели десятков человек, поскольку ПВО Украины, которая в значительной степени опирается на дорогие перехватчики, предоставленные союзниками, не смогла уничтожить столько атакующего оружия, сколько в прошлом", - пишет издание со ссылкой на западных чиновников.

Один источник говорит, что в последние месяцы Украина создала некоторые запасы ключевых боеприпасов, чтобы обеспечить снабжение. Но этого недостаточно, чтобы компенсировать нехватку артиллерийских снарядов.

По словам министра обороны Эстонии Певкура, армия РФ выпускает в три раза больше снарядов, чем ВСУ. Хотя украинское оружие более точное и его нужно меньше, чтобы нанести тот же ущерб, недостаток количества не может быть полностью преодолен (отметим, что сейчас Украина компенсирует нехватку снарядов, во-многом, за счет массового использования FPV-дронов, но полностью артиллерийские боеприпасы они, естественно, заменить не могут).

Как выход из ситуации часть стран Запада предлагают принять Украину в НАТО. Как пишет журнал Foreign Policy, Польша, Чехия и страны Балтии считают, что только членство Украины убедит Россию притормозить вторжение и положить конец войне.

Другие сторонники вступления Киева в Альянс полагают, что это будет дешевле, чем постоянные поставки оружия.

Однако, по данным журнала, США и Германия активно выступают против. Они считают, что пока нельзя принимать Украину в НАТО, чтобы не спровоцировать конфликт Альянса с РФ.

Американцы даже попросили союзников не форсировать эту тему на летнем саммите НАТО в Вашингтоне, чтобы не дать РФ возможность говорить о расколе в Альянсе. Издание добавляет, что даже если Украина получит приглашение, то на одобрение всеми странами НАТО "могут уйти годы".

Тем временем на Западе ведут другую линию - на подготовку к гипотетической войне с Россией. Сегодня начинаются крупнейшие учения НАТО со времен холодной войны. Они проходят недалеко от границ России.

Учения "Стойкий защитник — 2024" продлятся до конца весны - с 31 января по 31 мая. В них примут участие 90 тыс. военнослужащих всех 31 стран НАТО, а также Швеции, около 50 боевых кораблей, 80 единиц авиатехники, 1,1 тыс. наземных боевых машин, включая 133 танка.

Как писали СМИ, легенда учений - вторжение РФ в районе Сувалкского коридора.

На начальном этапе (конец января - середина марта) основное внимание будет уделено морскому усилению через Атлантику и в Арктике. На втором этапе (середина февраля - конец мая) внимание будет сосредоточено на использовании развернутых сил и средств во всех регионах, от Арктики до восточного фланга.

Учения пройдут на территориях Финляндии, Эстонии, Германии, Греции, Венгрии, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Румынии, Словакии, Швеции и Великобритании.

Отметим, что описанный в легенде учений сценарий (сухопутное нападение РФ с использованием обычных вооружений на членов НАТО), как мы уже писали, выглядит нереалистичным. Потенциал российской армии в плане обычных вооружений многократно ниже потенциала НАТО. И трудно предположить, что россияне, которые по два года на Донбассе штурмуют небольшие городки, продвигаясь в месяц в лучшем случае на несколько километров, смогут прорвать оборону превосходящих по вооружениям сил НАТО.

Поэтому в силу несопоставимости потенциалов, в случае начала масштабной полноценной войны между НАТО и Россией, Москва, с большой долей вероятности, сразу применит ядерное оружие.

Именно такая угроза и является главным сдерживающим фактором для Альянса по любым шагам в отношении и РФ, и помощи Украине в войне. Подробнее об этом мы писали здесь.

Мобилизация

От украинских военных снова звучат требования по ужесточению мобилизации.

За отказ выйти из машины по требованию военкома нужно "прострелить колено", поскольку необходима "жесткая мобилизация", заявил командир 118-й бригады ТРО Анатолий Стуженко.

"Где не зайдешь, все советуют, как избежать, как отвечать, когда останавливают машину. Мы доиграемся в демократию до такого состояния, что военных скоро будут ногами пинать. Должно быть так: не вышел из машины - прострелили колено. Только так, иначе мы не победим. Жесткая мобилизация", - заявил Стуженко.

Экс-командир "Айдара" Дикий грозит, что если уклонисты начнут собираться в группы, то ветераны "зачистят их так, что места не останется".

"Уклонисты - испуганные крысы. Они когда в стайке, то кусаются, но они доиграются, что придется таким, как я, брать это в свои руки. У нас достаточно для этого и рук, и железа, и решимости. Поверь, мы их зачистим, что места не останется", - заявил он и утвердительно ответил на уточняющий вопрос ведущей, что речь идет о ветеранах.

Эти угрозы физической расправы (на которые власть смотрит сквозь пальцы) говорят о том, что в обществе действительно могут быть всплески недовольства мобилизацией.

Судя по всему, из-за опасений вызвать сопротивление на улицах власть переписала и скандальный законопроект о мобилизации. Отредактированный вариант документа обнародовали вчера.

Там остались почти все скандальные моменты, которые были в предыдущем законопроекте - включая электронные повестки и блокировки карт - но их применение несколько смягчили.

Подробности законопроекта мы анализировали в отдельном материале.