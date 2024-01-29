В последнее время на Западе все чаще звучат голоса о неизбежности нападения РФ на страны НАТО. СМИ публикуют карты, называют сроки, разыгрывают сценарии учений по отражению нападения.



При этом опускается один важный момент: что, по мнению тех, кто говорит о неизбежности такой войны, должно случиться с Украиной, чтобы РФ могла перебросить свою армию (почти вся боеспособная часть которой задействована сейчас на украинском фронте) на западное направление для нападения на НАТО?



Получается, что заявляющие о неизбежности нападения России на страны Альянса исходят, соответственно, из неизбежности полного разгрома Украины с выходом армии РФ на западную границу либо, как вариант, из того, что Украина и Россия объединят усилия и вместе ударят по Европе (чем время от времени пугает Алексей Арестович). Правда, многие спикеры все же добавляют условие: если Украина проиграет, то Россия неизбежно нападет на Европу.



Но и в таком случае есть противоречие с реальной действительностью.



Исходя из этого условия, логичным являются два варианта поведения Запада.



Первый – оказать максимально возможную поддержку оружием и деньгами Украине, чтобы не допустить ее поражения. Передать большое количество дальнобойных ракет, самолетов и прочего.

Второй – побудить Украину начать переговоры с РФ и добиться скорейшего окончания войны по линии фронта ("корейский сценарий"), тем более что, если верить западным СМИ, из Кремля идут сигналы о готовности к такому варианту. Это не будет разгромом Украины: она сохранит свою государственность, выход к морю, а главное – свою армию как мощную боевую силу. Имея такого потенциального противника на фланге, Россия не сможет себе позволить атаковать Европу – все равно большую часть армии ей придется держать на линии разграничения с Украиной, причем независимо от того, вступит ли Киев в НАТО.



Однако Запад не делает сейчас ни того, ни другого. И это вызывает сомнения в том, что в НАТО действительно считают реальной угрозу нападения России на Европу.



Как недавно написал британский военный эксперт Ричард Кемп, если бы в НАТО всерьез полагали, что Москва атакует Альянс, поддержка Киева была бы совсем иной.

"Нет никаких признаков того, что президент США или лидеры Западной Европы действительно в это (угрозу со стороны РФ - Ред.) верят. Если бы они верили, они давно сделали все возможное, чтобы сдержать Путина и снабдить Украину огромным количеством оружия", - написал аналитик.

Поэтому все разговоры о возможной войне РФ и НАТО повисают в воздухе и зачастую воспринимаются как попытки убедить западное общество в необходимости больше тратить денег на армию и военно-промышленный комплекс.

В то же время определенная логика в поведении Запада есть. И основана она действительно на угрозе войны с РФ - но совсем не той, о которой пишут западные СМИ, с вторжением сухопутных войск РФ в Польшу или Прибалтику, что действительно выглядит маловероятным с учетом соотношения военного потенциала России и НАТО в обычных вооружениях.

Если вынести за скобки гипотетические варианты вроде начала глобальной смуты в России или развала ЕС, США и НАТО (при которых одна из сторон посчитает, что противник в случае нападения не окажет серьезного сопротивления), то есть два сценария, при которых война РФ и Альянса может начаться.

Во-первых, если Россия захочет резко повысить ставки и выдвинет ультиматум Западу с требованием прекратить помощь Украине.

Например, в случае массированных поставок с Запада дальнобойных ракет и ударов ими по российским городам или после серьезных поражений армии РФ на фронте. Либо вообще без какого-либо реального повода – просто с целью принудить США и ЕС к принятию неких условий Москвы. Подобные угрозы (включая намёки на использование ядерного оружия) звучат из России постоянно.

Во-вторых, если страны НАТО решат вступить в войну на стороне Украины. Официально такую возможность власти стран Запада категорически отрицают, но на экспертном уровне время от времени обсуждают.

Ключевой момент: и в том, и в другом случае война, в силу уже упомянутой выше несопоставимости потенциалов России и НАТО в обычных вооружениях, рискует сразу перейти в ядерную стадию, что с большой долей вероятности приведет к взаимному уничтожению и РФ, и НАТО.

Исходя из этого на Западе конкурируют три концепции в отношении войны в Украине.

Первая исходит из того, что ядерные угрозы Москвы - это блеф, а потому Россию нужно сокрушить любым способом, нанести ей военное поражение, вызвать ее распад, а потому нужно максимально помочь Украине.

Вторая исходит из того, что первая концепция означает очень высокий риск ядерного столкновения (при отсутствии гарантии того, что РФ потерпит поражение даже при максимальной поддержки Украины Западом), а потому войну нужно как можно скорее закончить, заключив мир или хотя бы перемирие по линии фронта. А некоторые идут еще дальше и считают, что с Россией нужно основательно замириться и сделать ее союзником США и ЕС, потому что в нестабильном мире будущего природные ресурсы и ядерный арсенал России Западу могут сильно пригодиться.

Но фактически сейчас Запад реализует третью, "срединную" концепцию: войну не прекращать, Украине продолжать помогать, но осторожно — чтобы не провоцировать Россию на эскалацию и не втянуться в боевые действия самому. То есть пусть война тлеет, а там дальше видно будет. Возможно, потом концепция и поменяется на какую-либо из первых двух. Это может произойти когда угодно: через месяц, год или пять лет.



Ну а до тех пор на Западе будут говорить об угрозе войны с РФ, а в Москве - грозить Западу третьей мировой войной за переход "красных линий".



РФ таким образом пытается тормозить расширение западной помощи Украине, пугая в стиле Дмитрия Медведева угрозой ядерной эскалации. А страны Запада пытаются убедить западное общество в необходимости тратить больше денег на армию и ВПК.



Но даже такая "война на нервах" потенциально опасна, так как на любом этапе ситуация может накалиться так, что выйдет из-под контроля.

В середине января мы тоже анализировали, собирается ли Россия нападать на страны НАТО.