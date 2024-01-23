В Европе и НАТО идут противоречивые заявления о вероятности войны с Россией.

О том, что такая война возможна в ближайшие 3-5 лет, вновь заявил министр обороны Германии Борис Писториус. Он сказал, что нужно готовиться к угрозе, но уточнил, что неизвестно, "произойдет ли она".

"Это не столько вопрос подготовки к нападению (России на страны Альянса - Ред.), сколько вопрос его ожидания. Но этого следует ожидать. А если нужно готовиться к опасности, которую вы не знаете, произойдет ли она и когда, то это означает, что вам придется вооружиться", - заявил он.

Главнокомандующий армии Норвегии Эйрик Кристоферсен также заявил, что НАТО должно быть готово к нападению РФ, которая, по его словам, наращивает свои военные возможности.

"Сейчас есть окно, которое, возможно, продлится один, два или три года, когда мы должны инвестировать в надежную защиту. Мы должны наполнить планы НАТО содержанием", - заявил Кристоферсен.

В то же время генсек Альянса Йенс Столтенберг говорит, что НАТО пока не видит непосредственной угрозы для кого-либо из союзников.

Детальнее в том, почему в последнее время в Германии и других странах НАТО заговорили о вероятной войне с Россией, мы разбирались в отдельном материале.

Напомним, британская газета The Daily Mail опубликовала "сценарий нападения России на НАТО", где ждут войну в ближайшие 20 лет.