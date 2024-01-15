На Западе все чаще говорят об угрозе нападения России на страны НАТО.



Скептики считают, что это нереально, а подобные заявления звучат, чтобы побудить страны Запада ускорить выделение и расширение военной и финансовой помощи Украине, а также вообще увеличить расходы на оборону - "иначе Украина проиграет, а Владимир Путин нападет на Европу".



Сторонники же версии об угрозе нападения Путина на НАТО напоминают скептикам, что накануне 24 февраля 2022 года многие считали невозможным полномасштабное вторжение России в Украину. Но в итоге оно произошло. Поэтому, согласно их логике, вполне реальным может быть и вторжение российской армии в страны Европы, каким бы безумным это сейчас ни казалось. Например, для взятия под контроль Сувалкского коридора в Калининградскую область (такой вариант прописан в легенде учений НАТО, запланированных на этот год).

Насколько подобные сценарии вероятны?



Необходимым условием для их осуществления является прекращение существования ВСУ как боевой силы, так как на противостоянии с ними сейчас сосредоточена вся мощь российской армии, и открыть второй фронт против стран НАТО РФ в таких условиях физически не сможет, кроме как сразу задействовав ядерное оружие (о чем скажем ниже).

При этом даже часто обсуждаемый сейчас вариант окончания войны в виде бессрочного перемирия по нынешней линии фронта ("корейский сценарий"), хотя в Украине и на Западе его и называют поражением или даже капитуляцией, на самом деле в военно-стратегическом отношении ситуацию с безопасностью для Европы почти никак не ухудшит, а для России не улучшит. ВСУ сохранятся как боевая сила, готовая в любой момент вступить в войну.



Но, даже если по каким-то причинам Украина решит занять позицию нейтралитета в конфликте России и НАТО, дав тем самым возможность Путину бросить всю армию на Европу, это не сделает нападение РФ на Запад более вероятным.



Путин начал вторжение в Украину 24 февраля, исходя из катастрофической недооценки силы сопротивления ВСУ и переоценки силы собственной армии. И он очень быстро понял, что все пошло не по его плану, а потому и попытался прекратить войну уже в марте 2022 года на переговорах в Стамбуле. И, если верить западным СМИ, до сих пор посылает сигналы о своей готовности заключить мир "хоть сейчас" при условии фиксации нынешних российских завоеваний в Украине.



Путин уже вряд ли питает иллюзии относительно реального наступательного потенциала своей армии. Как показал опыт последних лет, армия РФ - это, безусловно, не слабая военная машина, однако она не может разгромить ВСУ, по два года штурмуя небольшие города под Донецком. При этом в военно-техническом отношении украинская армия российской до сих пор уступает - особенно в ракетно-воздушной компоненте. Поэтому в столкновении с куда более мощной военной машиной НАТО, которая будет иметь полное превосходство в воздухе, или даже с ее отдельными составляющими в лице, например, польской армии (если допустить крайне маловероятный вариант, что остальные члены НАТО побоятся активировать 5-ю статью, оставив Польшу и Прибалтику наедине с Россией), никаких шансов на успех без применения ядерного оружия (что вызовет ответный ядерный удар со стороны НАТО) у РФ нет. Даже захват Сувалкского коридора далеко не гарантирован: его длина составляет 100 километров, а российская армия в Украине продвигается со скоростью от силы в 1-2 километра в месяц на участках, где наступает.



И это для всех предельно очевидно. Что и отличает нынешнюю ситуацию от положения накануне 24 февраля, когда иллюзии о тотальном превосходстве российской армии над украинской были не только у Путина, но и у многих других политиков, в том числе на Западе. Сейчас же уверенности в том, что российская армия в состоянии победоносно пройти через всю Европу, нет ни у кого.

В то же время вероятность войны России с НАТО есть, пусть и небольшая. Однако связана она не с окончанием войны в Украине, а с ее продолжением. Это вариант, который мы уже ранее описывали как Карибский кризис 2.0. Он заключается в том, что Москва в ответ, например, на массированные поставки с Запада дальнобойных ракет и ударов ими по российским городам и/или в случае серьезных поражений армии РФ на фронте может выставить США ультиматум с требованием прекратить поддержку Украины, угрожая в противном случае ядерной войной. Повторимся, это маловероятный сценарий. Также маловероятно, что страны НАТО по своей инициативе решат вступить в войну в Украине против России. Так как в обоих случаях крайне велик риск ядерного столкновения со взаимным уничтожением противников.



Впрочем, угроза перехода на каком-то этапе войны между Украиной и Россией в прямое вооруженное противостояние между НАТО и Россией, судя по разным сигналам, Запад все-таки беспокоит. Причем гораздо сильнее, чем гипотетическое нападение Путина на Европу, если война в Украине не закончится поражением РФ. Отсюда и постоянные задержки с поставками военной помощи, колебания в принятии каких-либо резких решений вроде конфискации замороженных активов РФ или приглашения Украины в НАТО и периодически возникающие разговоры о необходимости скорейшего перемирия.