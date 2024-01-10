Дональд Трамп в 2020 году, будучи президентом США, заявил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, что Штаты не будут защищать Европу в случае вторжения.

Об этом на панельной дискуссии рассказал еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, который присутствовал на той встрече.

"Дональд Трамп сказал Урсуле: "Вы должны понимать, что если на Европу нападут, мы ни в коем случае не придем вам на помощь. И, между прочим, НАТО вообще "мертв" и мы выйдем из НАТО", – рассказал он.

Также Трамп выдвинул претензии Германии на миллиарды долларов за вложения в ее оборонную сферу.

Бретон использовал эту информацию, чтобы убедить европейцев больше вкладывать денег в оборону.

"Это было очень серьезным тревожным звонком. И это может повториться. Поэтому сейчас мы лучше, чем когда-либо, понимаем, что мы один на один. Конечно, почти все мы члены НАТО, и у нас есть союзники. Но у нас нет других вариантов, кроме как резко увеличивать производство – чтобы быть готовыми, что бы ни случилось", – говорит Бретон.

Напомним, глава МИД Италии заявил, что Евросоюз должен сформировать собственную армию.

Ранее мы писали, что кандидат от Республиканской партии Вивек Рамасвами заявил, что в случае победы на выборах выведет США из НАТО.